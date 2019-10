Benjamín Hites subcampeón en el Ferrari Challenge

El subcampeonato del torneo norteamericano Ferrari Challenge 2019 obtuvo el chileno Benjamín Hites (Fiat-The Collection) luego de ganar en la Final 2 de la séptima y última fecha del certamen que se disputó ayer en el autódromo de Mugello, en Florencia, Italia.

No le fue fácil al piloto nacional quedarse con la victoria en el circuito de 5.245 metros de Mugello.

Partiendo desde la segunda ubicación en la grilla, luchó a fondo con el campeón de la serie, el estadounidense Cooper MacNeil, durante los 16 giros de la prueba, ya que la última fue con el Safety Car luego de un trompo doble de participantes que estaban retrasados.

Desde la salida, Hites se mantuvo a la cola de MacNeil con una diferencia que osciló entre los 0,193 y 0,847 milésimas, hasta que en la vuelta 14 vio un espacio libre en una curva cerrada, y pasó por dentro al estadounidense, quien no pudo recuperarse del zarpazo del chileno.

Luego entró el Safety Car, manteniéndose las posiciones y cruzando victorioso la meta, como lo hizo en seis ocasiones anteriores durante la temporada.

El registro de Benjamín fue de 30 minutos 40 segundos 982 milésimas. MacNeil llegó a 0,940 del vencedor y el estadounidense Ross Chouest lo hizo a 5”908.

“Le dedico este triunfo y subcampeonato a todo Chile… Fue una carrera muy complicada, pues partí desde el segundo lugar y me fue muy difícil pasar a MacNeil porque su auto era mucho más rápido que el mío en las rectas. Finalmente a unos cuatro minutos del final vi un espacio en una curva y lo pude adelantar. Esta es mi séptima victoria del año en el Ferrari Challenge que me permitió ser subcampeón. Me faltaron siete puntos para ponerme la corona”, indicó el piloto de Fiat y The Collection, quien además realizó el giro más rápido con 1’54”075 y una velocidad promedio de 165,5 kph.

Con esta carrera, Benjamín concluye su participación en el Ferrari Challenge sumando 243 puntos, contra 250 del ahora campeón, Cooper MacNeil.

El chileno se quedará una semana en Europa porque el martes 29 probará en Barcelona un Mercedes Benz GT3 con miras a la temporada 2020. En los primeros días de octubre testeó un Lamborghini, un Audi y un Ferrari.

RESULTADOS

1° Benjamín Hites / Chile / 30’40”982

2° Cooper Mac Neil / USA / +0,940

3° Ross Choueste / USA / +5”908

RANKING GENERAL

1° Cooper MacNeil / Estados Unidos / 250 puntos

2° Benjamín Hites / Chile / 243

3° Marc Muzzo / Canadá / 139

RESUMEN 7 FECHAS DOBLES

1ª Fecha en Austin, Texas, Estados Unidos: 1° y 2°

2ª Fecha en Sebring, Estados Unidos: 1° y 3°

3ª Fecha en Laguna Seca, Estados Unidos: 2° y 8°

4ª Fecha en Montreal, Canadá: 3° y 2°

5ª Fecha en Indianápolis, Estados Unidos: 1° y 1°

6ª Fecha en Homestead, Miami, Estados Unidos: 1° y 1°

7ª Fecha en Mugello, Italia: 2° y 1°.