Bombazo: el fax de Messi pidiendo su salida

El mundo futbolístico recibió ayer una verdadera bomba noticiosa. Lionel Messi le comunicó a Barcelona su deseo de dar por terminado el contrato que los vincula hasta el próximo año y lo hizo a través de un fax.

La curiosa manera de dar a conocer su intención al club dio la vuelta al mundo e incluso se tomó las tendencias en Twitter la palabra “burofax” (servicio utilizado en España para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros).

Durante la jornada se dio a conocer el documento, que fue publicado por diversos medios, tal como lo hizo ESPN Argentina.

“Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini, con DNI (…) solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disponer de esta facultad”, encabeza el texto.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me (…) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, cierra el fax.

CONFLICTO

De esta manera, a sus 33 años Messi parece dispuesto a dejar el club catalán después de dos décadas en sus filas y lo hace luego de hablar con el nuevo entrenador, el holandés Ronald Koeman, quien -de paso- ya le comunicó a Luis Suárez y Arturo Vidal (dos de los mejores amigos del astro argentino) que no los tiene en sus planes para la temporada 2020-21.

El contrato vigente se firmó en 2017 y tenía una opción unilateral de salida a favor del jugador en junio de este año, por lo que “Barça” considera que el plazo ya expiró. Sin embargo, Messi apela a que no se trató de una temporada normal debido al retraso por la pandemia e interpreta que su salida “gratuita” aplica a partir del cierre del año deportivo, vale decir, durante el presente receso.

Si manda la postura del club y el jugador insiste en partir, el club que lo quiera o incluso él mismo, deberá pagar una cláusula de salida que asciende a ¡700 millones de euros! para que el jugador quede en libertad de acción.

Mientras tanto, decenas de hinchas del Barcelona se agolparon en las puertas del Camp Nou, visiblemente molestos exigiendo la salida del presidente de la institución.

RESPUESTA

Según el diario Sport, que sigue el día a día del “Barça”, el club ya contestó el fax de Messi, asegurando que no tiene sustancia legal, ya que el periodo para que Messi renuncie a la renovación y pueda salir libre venció el pasado 10 de junio, por lo que invita al astro argentino a cumplir su contrato hasta 2021 y terminar su carrera como jugador azulgrana.

Por su lado, Mundo Deportivo, también de Cataluña, planteó que Barcelona quiere convencer al trasandino para que se quede y de antemano está dispuesto a una renovación del vínculo el próximo año, pensando que el mandamás Josep María Bartomeu buscará la reelección. De hecho, el personero desmintió ayer su renuncia.

“La actual directiva considera que la figura de Messi es patrimonio del club y que quien esté al mando debe hacer todo lo posible para que acabe su carrera en la institución”, apuntó el medio.

INTERESADOS

En medio de la situación, son pocos los clubes con el sustento financiero para contratar a Messi. De acuerdo a los medios españoles, hay sólo tres instituciones capaces de dar un golpe en el mercado y pagar el monto necesario para sacarlo del conjunto catalán.

Fiel a lo publicado en Marca, Barcelona “deslizó” que el precio por Messi es de 700 millones de euros, pero también será fundamental que el equipo catalán realice un gesto para reducir la cifra y hacer posible el traspaso.

En ese sentido, Inter de Milán, Manchester City y París Saint-Germain “parecen ser los únicos que pueden convencer a Messi y afrontar su operación”. Podría sumarse Manchester United.