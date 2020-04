Borghi le cierra la puerta a Colo Colo: “Nunca más dirigiré en Chile”

Los hinchas colocolinos no olvidan el tetracampeonato conseguido en 2006 y 2007 de la mano de Claudio Borghi y para nada es un secreto que sueñan con verlo sentado nuevamente en la banca alba.

Cada vez que hay un cambio de técnico en Macul salta espontáneo el nombre del “Bichi”, pero por algún motivo su posible arribo queda en nada.

Tras el despido de Mario Salas, una vez más el ex volante asomó como opción, sin embargo todo apunta a que no arribará al “cacique”.

Sin ahondar en detalles -se especula con una relación distante entre el DT argentino y la dirigencia de Blanco y Negro- Borghi concedió una entrevista a Las Ultimas Noticias y le cerró definitivamente la puerta no sólo a Colo Colo, sino también al fútbol nacional.

“Siempre he tenido ganas de dirigir, pero sé que cada vez se reducen más las opciones. En Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré…”, sorprendió declarando el “Bichi”.

IDENTIFICACION

Consultado si su identificación con el cuadro albo le está pasando la cuenta en el medio nacional, el hoy comentarista del CDF lo descarta de plano. “Nunca he creído que identificarse con algo sea perjudicial. Al contrario. Me llena de orgullo que la gente me identifique con Colo Colo y que me lo haga notar”.

El entrenador comentó que “se dice mucho que soy un entrenador caro. Y puede que sea así… Y eso, claro, limita opciones”.

“Hoy en el fútbol chileno se vive de apuestas. Hay pocos entrenadores de 55 años como yo y la mayoría está dispuesto a trabajar bajo condiciones muy limitadas. Por eso nunca me cuajó eso de que Colo Colo estuviera a punto de traer a (Luis Felipe) Scolari. Algo no me cuadraba”, finalizó.

Cabe mencionar que ex figuras del cuadro albo, entre ellas Gabriel “Coca” Mendoza, apuntaban a Borghi como sucesor de Mario Salas en la banca de Colo Colo e incluso el propio entrenador reconoció en su momento ser el “candidato natural” al puesto que por ahora ocupa el paraguayo Gualberto Jara de forma interina.