Borghi: “Sampaoli es un chancho arriba del árbol…”

Claudio Borghi criticó duramente la falta de convicción que mostró el entrenador trasandino Jorge Sampaoli en el banco de la “Albiceleste” durante el Mundial de Rusia e hizo un irónico comentario para demostrar “su admiración” por el casildense, quien vio cómo Argentina quedó eliminada en los octavos de final a manos de Francia (3-4).

“Yo de verdad lo admiro… En mi barrio le diríamos ‘chancho arriba del árbol’, porque nadie sabe cómo llegó tan alto… Lo admiro, porque de donde salió, a dónde llegó, y cómo lo hizo, hay que ser muy inteligente”, disparó mordaz el “Bichi” en entrevista con TyC Sports.

SIN PROYECTO

En la misma línea, el ex técnico de Chile y campeón del mundo como jugador con la selección de Argentina en México 1986, sostuvo que Sampaoli “no sólo llegó a la selección argentina, sino que la ilusionó con ser campeón sin ningún tipo de proyecto. Y para eso hay que ser muy vivo”.

Borghi agregó: “No digo que él no sepa, pero no tenía convicciones de lo que está haciendo. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de tres a una de cuatro, de no convocar a Enzo Pérez y después ponerlo de titular, de preguntarle a Messi si poner a Agüero o no. Y para 45 millones de habitantes quedó en evidencia”.

Claro que no fueron sólo críticas para el entrenador, pues Borghi también apuntó a la Asociación de Fútbol Argentino (Afa). “Hay muchas cosas que se hicieron mal. Sólo tenemos lo que nos merecemos. No tenemos planificación, orden, ni seriedad, ni proyecto. ¿Cómo queremos ganar un Mundial cada cuatro años si no tenemos nada de eso?”, cuestionó.

SOLITARIO ARRIBO

Mientras tanto, Sampaoli retornó ayer casi en solitario a Buenos Aires y tiene en carpeta reunirse a la brevedad con la Afa para aclarar su futuro. La dirigencia espera “un gesto” y llegar a acuerdo para no pagarle los 20 millones de dólares que cuesta su indemnización si lo despiden, pues el entrenador no quiere renunciar.

A esto se suma otro inconveniente. El ex DT de la “Roja” perdería a casi todos sus asistentes más cercanos en la “Albiceleste”.

El portal trasandino Infobae aseguró que tanto su ayudante Sebastián Beccacece como casi todo el staff ya renunciaron. “Martín Bressan (preparador físico alterno) y Javier Meneghini seguirían los pasos de Beccacece. Lionel Scaloni, ‘nexo de jugadores en el exterior’, se quedó en Europa y evaluará su futuro. Martín Tocalli, reputado entrenador de arqueros, hará lo mismo”, detalló la publicación.

PELEA CON “BECCA”

El caso de Beccacece es el más grave. Aseguran que con Sampaoli tuvieron una airada discusión en un entrenamiento en Rusia y casi llega a los golpes. “El disparador fue una situación técnica. El DT le había encomendado el reparto de pecheras y el inicio de un trabajo táctico pero, según su óptica, un futbolista de los que aparecían entre los titulares no debía estar allí. La chispa: Sampaoli hizo el reclamo en un tono alto e imperativo, a Beccacece no le gustó. La discusión fue suavizada por los mismos jugadores quienes, testigos de la situación, olfatearon falta de estatura en el cuerpo técnico para llevar adelante una Copa del Mundo” detalló el citado medio.

En principio, sólo seguirían con Sampaoli el preparador físico Jorge Desio, el analista de video Matías Manna y su agente de prensa, Ezequiel Scher. Por eso el de Casilda le presentaría a la Afa un plan donde incluye a Juan Manuel Lillo como su nuevo ayudante. Con el español ya trabajó en Chile y en el Sevilla.

JUNTAN FIRMAS

En otro plano, un grupo de hinchas argentinos comenzó una campaña que tiene como objetivo convencer a Sampaoli de que done los 20 millones de dólares de indemnización que cobraría si es despedido a alguna fundación solidaria.

La insólita iniciativa consiste en que por medio de la plataforma change.org se lanzó la recolección de firmas llamada: “Sampaoli todavía nos podés dar una alegría: doná tus 20 palos y ayudá a tu país”.

En la página explican que “somos un grupo de argentinos que sintió lo que todos. Somos las víctimas de una bochornosa conducción que nos dejó sin Mundial, sin Messi y sin futuro para nuestro fútbol”.

Explican que “duele ver cómo la palabra dolor se convierte en dólar dejando a 40 millones de argentinos con otros deseos sin cumplir… ¿No creés que los 20 palos verdes de la cláusula de Jorge Sampaoli podrían ser más útiles calefaccionando escuelas, mejorando clubes carenciados o arreglando rutas, que pagando la cuenta de un ‘all inclusive’ de un estresado ex DT de la selección argentina?…”.