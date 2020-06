Borghi y el Covid-19: “El doctor dijo que si me contagio tengo posibilidades de morir”

Claudio Borghi reveló su miedo al Covid-19 y el permanente estado de alerta que se preocupa de mantener ante la amenaza de la pandemia.

“Al principio decían que es una enfermedad que sólo va a atacar a todos los ‘grandes’ (tercera edad), pero hoy está comprobado que no es así. Miro, leo estadística y el ritmo de contagio es fenomenal. A mí me da miedo eso”, comentó el “Bichi” en declaraciones al programa Después Te Explico de Redgol.

El actual comentarista del CDF y ex entrenador de la Selección Chilena, Colo Colo y Boca Juniors, entre otros clubes, argumentó su temor. “Soy diabético, fumador. El doctor me dijo ‘donde te contagies tienes posibilidades de morir’… La muerte me trae mucho miedo y preocupaciones”, enfatizó el DT argentino.

“Prefiero quedarme con lo que pasa en Chile y deseando suerte al otro. De los conocidos que tengo, no tengo ningún contagiado ni acá, ni allá (en Argentina), la hija de alguien o la esposa de alguien… A todos les estamos deseando lo mejor y ofreciendo en qué podemos ayudar”, finalizó Borghi.