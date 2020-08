Bravo “cerca” del Betis según prensa sevillana

Manuel Pellegrini y el Betis están iniciando la pretemporada con miras al calendario 2020-2021 y el entrenador chileno analiza opciones para reforzar el plantel con la idea de cumplir los objetivos: ser protagonista en el fútbol español y clasificar a alguna instancia de copas europeas.

En esa línea, tres futbolistas chilenos estarían en la órbita del conjunto hispano: Claudio Bravo, Erick Pulgar y Mauricio Isla.

El portero nacional (37 años) está viviendo sus últimos días en el Manchester City, siempre en calidad de suplente en los torneos más importantes, y luego de finalizar la participación “ciudadana” en Champions League es un hecho que cambiará de equipo.

ENCAMINADO

El cuadro español ha sonado como una opción para el meta. De hecho, según los últimos reportes del medio ABC de Sevilla, la negociación estaría avanzada. “El Betis parece cerca de concretar el fichaje de Claudio Bravo. El chileno quedará libre tras concluir su vinculación con el Manchester City y es visto por Antonio Cordón y Manuel Pellegrini como un buen refuerzo. La idea es que Bravo cumpla el papel de portero con experiencia que ofrezca rendimiento inmediato en la meta verdiblanca en un mercado difícil en cuanto a los fichajes, y que también aporte su personalidad a un conjunto que precisa más peso en su vestuario”, comentó el medio.

Agregó que “la negociación entre el Betis y el agente de Claudio Bravo avanza por buen camino pero no está completada. Las partes siguen dialogando y hay optimismo para alcanzar un acuerdo que tendría una o dos temporadas de duración”.

PULGAR E ISLA

En cuanto a Pulgar (26 años), el Betis ya habría hecho una oferta formal de 10 millones de dólares. Eso sí, la Fiorentina de Italia rechazaría ese ofrecimiento inicial pues esperan una mayor cifra, concretamente 16 millones de la divisa norteamericana.

A su turno, el “Huaso” Isla (32) también ha sido vinculado por la prensa internacional al Betis, club que busca un lateral derecho tras la salida de Antonio Barragán, quien ocupaba ese puesto.

El histórico lateral derecho de la “Roja”, quien por estos días entrena en España, ya habría rechazado la oferta que tenía de Boca Juniors, ya que pretende continuar su carrera en Europa. Además, su esposa es española y tiene raíces sevillanas.

CASO POSITIVO

En otro plano, un futbolista del Betis dio positivo por coronavirus. Se trata de Loren Morón, delantero y una de las figuras del equipo. “El jugador se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y la Liga”, comentó el club en un comunicado.

Durante los próximos días, se le realizará un nuevo examen a Morón para saber si puede volver a los entrenamientos junto a sus compañeros. “Desgraciadamente no podré desplazarme hoy (ayer) con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo”, expresó el futbolista.