Bravo le hace un guiño a Católica

Mientras el futuro de Claudio Bravo en el Manchester City sigue siendo una incógnita, el club sigue mostrando lo felices que están con él, más allá de que su contrato finaliza junto con el cierre de la Premier League.

Ayer, el portero de la “Roja” volvió a las prácticas y el club lo celebró con todo en redes sociales. “¡Está de vuelta!”, comentó la página “ciudadana” en Twitter, confirmando que el meta superó los problemas físicos que le impidieron ser citado en los dos primeros encuentros del City tras el retorno a la actividad.

ANTE CHELSEA

Lo más probable es que el portero chileno vaya hoy a la banca en la visita al Chelsea, encuentro programado para las 16,15 horas (de Magallanes) y que bajará el telón de la 31ª fecha de la Premier League.

Ayer, el Liverpool goleó por 4-0 como local a Crystal Palace y dio un tranco gigante para quedarse con la corona, algo que parece cosa de tiempo.

Los rojos se mantienen en la cima (86 puntos) con ¡23 puntos ventaja! sobre su más cercano perseguidor, justamente el City (63). Tercero asoma Leicester (55) y cuarto está Chelsea (51) seguido de Manchester United y Wolverhampton (ambos con 49). El United se impuso ayer por 3-0 a Sheffield.

¿BRAVO CRUZADO?

Volviendo a Bravo, el meta nacional concedió una entrevista a TVN y sorprendió al ser consultado sobre un posible regreso a Colo Colo, el club donde se formó. “Depende del club, del proyecto que tenga. Colo Colo hoy ni siquiera tiene entrenador… Lo único que buscamos como familia es tranquilidad, estar cómodos en un lugar”, comentó el meta, quien maneja ofertas del Arsenal de Inglaterra y Besiktas de Turquía.

En la misma nota, la esposa de Bravo, Carla Pardo, habló de lo que espera para el futuro familiar. “Ahora me toca a mí. Yo soy hincha de la Católica… Si me preguntan dónde lo quiero ver, sería en Católica, feliz”, comentó.

“Si me toca jugar en otro equipo en Chile que no sea Colo Colo, lo voy a hacer de la misma manera que lo he hecho en todos los lugares que trabajé”, cerró el portero.