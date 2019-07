Bravo sacó la voz: “Fue Rueda el que decidió no contar conmigo”

El “fantasma” de Claudio Bravo persigue a Gabriel Arias en el arco de la “Roja”, mientras el ex capitán chileno disfruta de sus vacaciones en nuestro país.

Anoche, tras una clínica deportiva de arqueros en su escuela de Buin, el portero del Manchester City fue abordado por los periodistas.

“Hay gente que me escribe que tengo que volver a la Selección y soy claro en ese aspecto: yo no me resté en esta pasada, me puse a disposición del técnico (Reinaldo Rueda) y él decidió no contar conmigo. Eso no es algo que estaba en mis manos”, aclaró por enésima vez.

Bravo sufrió una rotura de tendón de Aquiles en agosto del año pasado y hace cuatro meses entrena con normalidad, pero ni siquiera fue considerado para la banca en el cierre de la temporada europea. “Hubiesen sido mis primeros partidos después de la lesión de siete meses. No tenía ningún motivo para pedir algo, creo que me tenía que ganar la convocatoria compitiendo, pero igual es raro que un técnico (Rueda) viaje todos esos kilómetros (a Inglaterra) para hablar contigo y después no te llame…”.

LIO DE CAMARIN

Consultado si considera que tiene una conversación pendiente con Arturo Vidal y el camarín de la “Roja”, tal como lo reconoció el actual capitán Gary Medel previo a la Copa América, Bravo respondió: “Soy una persona adulta y sé cómo funciona esto. No tengo ningún problema con nadie, no tengo que pedir perdón ni explicaciones a nadie… El técnico es el que hace la nómina, depende de él (que finalmente se dé esa conversación)”.

Acto seguido dijo que su disposición a la “Roja” considera la posibilidad de hacer banca. “Siempre voy a estar a disposición, creo que mi labor aún no termina y me quedan muchos años por competir. Estoy apto y a disposición, pero insisto, no depende de mí sino que del entrenador. El hace la nómina y después verá quiénes son los mejores a la hora de competir”.

CRITICAS A ARIAS

Bravo se excusó de analizar la derrota ante Perú y el desempeño de Chile en la presente Copa América. “Hace más de un año que no estoy en el camarín, por lo tanto no conozco la interna y además todo lo que yo diga se puede malinterpretar”.

Y sobre las ácidas críticas a Arias en Instagram, reflexionó: “El hecho de ponerte una camiseta te hace estar expuesto a eso. Pero difícilmente una persona que te insulta en redes sociales lo hará de frente en la calle. No hay que darle valor a eso, los seres humanos no funcionamos así”.

“No voy a opinar más sobre eso, todos sabemos lo dolorosa que es esta posición y si no tienes una buena cabeza es ahí donde tenemos que tratar de enseñarle a los niños que combatan contra eso. Frente a todas las cosas negativas es cuando uno más crece”, cerró Bravo.