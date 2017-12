Bravo y Alexis en “cuartos” de la Copa de Liga

Después de casi dos meses regresa la acción de la Copa de Liga en Inglaterra y Manchester City, uno de los equipos que jugará en los cuartos de final, recordó ayer la enorme actuación de Claudio Bravo en la fase anterior.

El meta nacional, que sólo juega en este certamen y hace banca tanto en Premier League como Champions League, fue la gran figura el pasado 24 de octubre, cuando los “ciudadanos” derrotaron por la cuenta mínima a Wolverhampton.

El encuentro fue sufrido y el seleccionado nacional redobló esfuerzos para mantener el arco en cero y asegurar la clasificación, lo que fue recordado por la página del club mediante un video con sus mejores tapadas en el mencionado compromiso.

PROGRAMACION

En busca del paso a las semifinales, Manchester City enfrentará hoy a Leicester City como visita a partir de las 16,45 horas (de Chile), con Bravo perfilándose como titular.

En tanto, Arsenal, que ha enfrentado sus duelos por esta competición con un plantel alternativo, mezclando suplentes y juveniles, recibirá hoy en idéntico horario a West Ham, que en octavos de final eliminó a Tottenham. Los otros partidos de “cuartos” se jugarán mañana: Bristol City – Manchester United y Chelsea – Bournemouth.

CRITICAS A ALEXIS

En otro tema, la prensa inglesa viene cuestionando últimamente el rendimiento de Alexis Sánchez en el Arsenal. Y tras la ajustada victoria por 1-0 sobre Newcastle en el marco de la Premier League, la sequía goleadora del tocopillano volvió a ser tema, ya que hace tres semanas que no anota.

Daily Mirror comentó: “Inestable el chileno. Mostró ganas, pero eso a la vez lo perjudicó perdiendo pelotas. Alexis estuvo desordenado y otra vez no terminó los 90 minutos al ser reemplazado por Francis Coquelin sobre el final”.

En la misma línea, Daily Express sostuvo que Alexis “intentó, pero no le salió mucho”. Cabe destacar que Sánchez no marca desde el 29 de noviembre, en la goleada 5-0 sobre Huddersfield y sólo acumula cinco dianas en lo que va de temporada en el “Viejo Continente”.