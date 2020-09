Bravo y Pulgar descartados para inicio de Clasificatorias

Claudio Bravo y Erick Pulgar quedaron definitivamente descartados para la doble fecha que marcará el inicio de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 y que tendrá a Chile debutando el jueves 8 de octubre como visita ante Uruguay, para luego recibir a Colombia el 13 del mismo mes.

Así lo confirmó ayer el presidente de la ANFP, Pablo Milad, detallando que lamentablemente la lesión sufrida por el portero del Betis el pasado fin de semana previo al choque con Real Madrid, lo marginará de la “Roja” debido a que no calzan los tiempos de recuperación.

“Siempre Claudio ha sido un aporte para la arenga, para la disposición de los jugadores y se va a notar su ausencia, pero está Gary (Medel), quien como capitán también sabe hacerlo de buena manera”, apuntó el dirigente, acotando sobre Pulgar que “no se ha recuperado de buena forma y presentó alguna afección física que se está evaluando”.

El parte médico de la Selección chilena señala oficialmente que “el señor Claudio Bravo presenta un esguince en el ligamento medial de la rodilla izquierda, grado I-II, en tanto, el señor Erick Pulgar se encuentra en fase de recuperación de Covid-19, sin actividad deportiva normal a la fecha”, por lo que ambos no “llegarán” a los partidos contra uruguayos y colombianos, confirmó Milad.

OTROS CASOS

“Sobre (Guillermo) Maripán hay dudas, porque no ha jugado, no está en el nivel de su competitividad”, explicó el dirigente, mientras que Mauricio Isla se encuentra en evaluación por el contagio de coronavirus y no se descarta que sea citado.

En otro tema, Milad comentó que no han tenido respuesta para modificar el horario del encuentro con Uruguay, que se topa con la franja electoral del plebiscito, aunque dijo que “tenemos la mejor disposición de Ignacio Alonso, presidente de la Auf”.

El presidente de la ANFP habló con la prensa durante la inauguración de una estrella en la sede de la ANFP en conmemoración a los medallistas de Sydney 2000, a dos décadas de la obtención de la presea de bronce por parte del equipo capitaneado por Iván Zamorano y que dirigió Nelson Acosta.

Cabe mencionar que Reinaldo Rueda entregaría este jueves la nómina para los partidos contra Uruguay y Colombia.