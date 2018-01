Brillante título de Casale en el Dakar

Cumpliendo una gran actuación durante las dos semanas de competencia, Ignacio Casale (Yamaha) se coronó campeón en la categoría de cuatriciclos de la edición 2018 del Rally Dakar, luego de cumplirse ayer la 14ª y última etapa de la prueba motor más extrema del mundo que finalizó en los alrededores de Córdoba, Argentina.

El piloto nacional conquistó por segunda vez el título en la serie, tras alcanzar la misma ubicación en la versión del 2014, y lo hizo a lo grande porque el “Perro” aceleró a fondo ayer en la última etapa, logrando adjudicársela para cerrar de la mejor forma una participación impecable de principio a fin.

Tres triunfos en etapas consecutivas en el inicio de la prueba cimentaron de entrada su camino a la corona, entregando un claro mensaje de que lo único que tenía en mente era ser campeón y a lo largo de la prueba no hizo más que ratificar su poderío e intenciones.

En total ganó cinco etapas y estuvo en el podio en once oportunidades, siempre fue el líder de la general y hasta tuvo la “suerte” que el ganador del año pasado, el ruso Sergei Kariakin, se retiró tempranamente.

La última etapa quiso finalizarla con los brazos al cielo y lo hizo al imponerse en los últimos 120 kilómetros de recorrido, entregándole a nuestro país por segunda vez un campeón en el Dakar.

QUINTANILLA EN DEUDA

En contraste, para Pablo Quintanilla (Husqvarna) no fue su mejor Dakar entre las motos, por el contrario, la carta chilena estuvo muy lejos de lo que se esperaba y de lo que él también esperaba tras finalizar sólo en el octavo lugar de la general que se la llevó el austriaco Matthias Walkner (KTM).

Hasta la octava etapa Quintanilla peleaba por el podio y la ilusión de luchar por el título, pero problemas con su moto acabaron de golpe con el sueño mientras la carrera pasaba por Bolivia, cuando estuvo parado por una hora debido a una falla mecánica, y a partir de ese momento marcó su futuro en la prueba.

En las jornadas siguientes los problemas persistieron y sólo el abandono de varios pilotos que estaban más arriba en la general le permitieron seguir subiendo en la clasificación.

Por su parte José Ignacio Cornejo (Honda), quien entró a última hora a la prueba por una lesión del portugués Paulo Gonçalves, sorprendió en su segunda incursión en la competencia al terminar en el “top ten”, muy cerca del propio Quintantilla.

Patricio Cabrera (Kawasaki) también logró finalizar las catorce etapas de competencia en la posición 38º, a doce horas y media del ganador.

GARAFULIC EN AUTOS

Finalmente Boris Garafulic (Mini) fue el mejor chileno entre los autos al finalizar en el puesto 13º, a casi trece horas del español Carlos Sainz (Peugeot) quien se quedó con la victoria en esta versión de la prueba.

Garafulic arribó en la etapa de ayer 12º, a cinco minutos y medio del sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), ganador de la jornada.

Juan Carlos Vallejo (Toyota), el otro nacional que terminó en los autos, clasificó en la posición 34 de la general y 33º en la jornada de ayer.

CLASIFICACION GENERAL

Cuatriciclos

14ª Etapa:

1.- Ignacio Casale (Chile / Yamaha), 1h.43’25”.

2.- Nelson Sanabria (Paraguay / Yamaha), a 01’21”.

3.- Nicolás Cavigliasso (Argentina / Yamaha), a 01’36”.

Clasificación General

1.- Ignacio Casale (Chile / Yamaha), 53h.47’04”.

2.- Nicolás Cavigliasso (Argentina / Yamaha), a 1h.38’52”.

3.- Jeremías González (Argentina / Yamaha), a 2h.08’14”.

Motos

14ª Etapa:

1.- Kevin Benavides (Argentina / Honda), 1h.26’41”.

2.- Toby Price (Australia / KTM), a 00’54”.

3.- Antoine Meo (Francia / KTM), a 02’49”.

9.- José I. Cornejo (Chile / Honda), a 07’57”.

38.- Patricio Cabrera (Chile / Kawasaki), a 20’23”.

47.- Pablo Quintanilla (Chile / Husqvarna), a 22’54”.

Clasificación General

1.- Matthias Walkner (Austria / KTM), 43h.06’01”.

2.- Kevin Benavides (Argentina / Honda), a 16:53”.

3.- Toby Price (Australia / KTM), a 23’01”.

8.- Pablo Quintanilla (Chile / Husqvarna), a 2h.24’05”.

10.- José I. Cornejo (Chile / Honda), a 2h.42’36”.

38.- Patricio Cabrera (Chile / Kawasaki), a 12h.30’48“.

Autos

14ª Etapa:

1.- Giniel De Villiers (Sudáfrica / Toyota), 1h.26’29”.

2.- Stephane Peterhansel (Francia / Peugeot), a 00’40”.

3.- Nasser Al-Attiyah (Qatar / Toyota), a 00’41”.

12.- Boris Garafulic (Chile / Mini), a 05’39”.

33.- Juan C. Vallejo (Chile / Toyota), a 29’54”.

Clasificación General

1.- Carlos Sainz (España / Peugeot), 49h.16’18”.

2.- Nasser Al-Attiyah (Qatar / Toyota), a 43’40”.

3.- Giniel De Villiers (Sudáfrica / Toyota), a 1h.16’41”.

13.- Boris Garafulic (Chile / Mini), a 12h.49’42”.

34.- Juan C. Vallejo (Chile / Toyota), a 55h.27’12.