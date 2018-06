Buen inicio de Croacia al ganar a Nigeria 2-1

El próximo rival del equipo eslavo será Argentina.

En Kaliningrado, Croacia partió en el grupo D con un triunfo por 2-0 sobre Nigeria, en un duelo donde el elenco dirigido por Zlatko Dalic supo aprovechar los errores del rival.

El partido desde el inicio fue parejo, sin grandes diferencias entre dos equipos muy ordenados y sin algún jugador capaz de marcar diferencias.

Fueron los eslavos quienes avisaron de entrada, sobre todo probando desde fuera del área, pero los intentos se fueron levemente desviados de la portería.

Fue recién pasada la media hora de juego que pudo llegar la apertura de la cuenta.

Un centro de Luka Modric terminó en un remate de Andrej Kramaric en el área, pero en el intento de despejar, Oghenekaro Etebo (33’) mandó el balón al fondo de su propia portería, decretando la apertura del marcador.

Las “Aguilas” intentaron reaccionar y cambiaron su actitud para el segundo tiempo. Sin embargo, el adelantar sus líneas no sirvió de mucho, ya que no lograron encontrar espacios en la defensa croata para crear real riesgo y así acercarse al empate. Es más, no lograron sacar un remate complicado para ekl portero Danijel Subasic.

En las pocas oportunidades que los croatas atacaron, lo hicieron con más profundidad. Así, en los 71’ un agarrón de la defensa nigeriana permitió a Luka Modric (71’) cambiar por gol un lanzamiento penal para poner el 2-0 que terminó por ser definitivo.

Croacia se quedó con los tres puntos para liderar el grupo D, mientras que Nigeria quedó como colista. En la próxima fecha, Croacia enfrentará a Argentina, mientras que los africanos serán rivales de Islandia.