Buena recepción han tenido clases virtuales de gimnasia rítmica

Con la irrupción del coronavirus, la gimnasia rítmica, tal como la gran mayoría de las disciplinas bajo techo, ha tenido que reinventarse para ofrecer una alternativa a sus deportistas y combatir la inactividad.

“Paramos la tercera semana de marzo por instrucción de las autoridades y ejecutamos un plan para la casa cumpliendo con las características de un entrenamiento. En ese momento aún no imaginábamos todavía el alcance de la pandemia, hasta que a principios de abril empezamos con las clases online”, comenta Fabiola Urrea, directora técnica y entrenadora del grupo selectivo de la Asociación de Gimnasia Punta Arenas.

La profesora encabeza el trabajo técnico de la Agipa y también presta asistencia al grupo de iniciación que está a cargo de Karina Villegas, mientras que las selecciones entrenan con María Paz Vera (niñas de 8 a 10 años).

ACEPTACION

Fabiola, quien se encarga de proyectar a las gimnastas a contar de los 10 años en el plano federado, expresa su satisfacción por la respuesta que han tenido las clases virtuales.

“El trabajo ‘on line’ ha tenido buena recepción, especialmente en los grupos de selección, donde un 90 por ciento de las niñas que venían practicando con nosotros está tomando las clases virtuales. En el grupo de iniciación, sólo un 50 ó 60 por ciento está tomando clases, pero se entiende que sean menos niñas porque es como gimnasia recreativa. De hecho, hubo niñas que alcanzaron a ir a una o dos clases presenciales porque recién estaban empezando cuando se suspendió todo”, explica la técnico de gimnasia rítmica, acotando que “vamos a lanzar una reinscripción para las clases ‘on line’ del grupo de iniciación”. El fono contacto es 9-75547351 y el correo electrónico agipachile@gmail.com.

LAS CLASES

A nivel federado, el gran objetivo competitivo para 2020 era el Campeonato Nacional programado para el primer fin de semana de diciembre en Santiago y que sería suspendido hasta nuevo aviso.

En medio de este panorama, las profesoras se esfuerzan para mantener activas y motivadas a las deportistas con las clases virtuales a través de la plataforma Zoom.

“Vamos alternando el trabajo entre preparación física y elasticidad, de lunes a viernes una hora diaria, lo que igual es poco, porque ellas entrenan normalmente cuatro horas tres veces a la semana”, enfatiza Fabiola.

Resalta que la pandemia “nos ha afectado mucho porque no se está trabajando ni la mitad del tiempo que las niñas acostumbran y sobre todo perjudica a las gimnastas de elite que tenemos en Agipa. Ellas necesitan más entrenamiento porque se juegan los cupos para competencias internacionales”.

Otro coletazo de la crisis sanitaria es “la parte económica, porque no todos los papás están trabajando y, aunque hicimos una rebaja, a algunos no les alcanza para la mensualidad, lo que a la vez hace difícil cumplir con los honorarios de las entrenadoras”.

PANORAMA

Fabiola asume que “dependemos totalmente de lo que digan las autoridades” para retomar las clases presenciales. “Ojalá se normalice pronto, pero lo más importante es cuidar a las niñas”, subraya, acotando que “lo que sí está claro es que se complica el tema de las competencias, porque dicen que no habría eventos masivos hasta fin de año”.

En la otra cara de la moneda, la profesora se alegra por el hecho de tener contacto nuevamente con sus alumnas, aunque sea de manera virtual: “Me ha hecho bien volver a ver a las niñas, nos hizo bien en lo anímico a todos y los papás así me lo han comentado de manera interna. Es que hacer gimnasia las saca de la rutina, de la inactividad y ayuda también en lo anímico para sobrellevar esto de la pandemia”.