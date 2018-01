“Buscamos oportunidades en los momentos indicados”

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, confirmó ayer que Universidad Católica está negociando la contratación del portero argentino Matías Dituro (Bolívar de Bolivia) y desmintió categóricamente el interés del club por los delanteros trasandinos José Sand (Lanús) y Brian Fernández (Defensa y Justicia).

“Fernández no estuvo nunca en nuestra carpeta, no era de nuestro interés y Sand tampoco está en nuestro planes y no se le ha hecho una oferta. Lo que pasa es que los representantes entregan esta información sólo para subir los valores en este período de fichajes”, explicó el dirigente.

Del mismo modo, aseguró que la oferta por Dituro no fue “absurdamente baja”, como aseguró un dirigente del conjunto boliviano, y que esperan continuar negociando sumarlo a las filas de la UC.

ALTOS PRECIOS

Tagle subrayó que los altos precios del mercado no permiten fichar jugadores titulares y destacados del continente. “Por ejemplo, a los hinchas les gustaría tener de vuelta a Lucas Pratto. Pero River Plate está ofreciendo más de 10 millones de dólares a Sao Paulo, y esa es una realidad diferente. Así que nosotros tenemos que buscar oportunidades de jugadores valiosos y en los momentos indicados”, argumentó.

NUEVO TECNICO

En otro tema, el mandamás de los cruzados se refirió a la contratación del técnico español Beñat San José, quien será presentado hoy. “El tenía una visión y nos llamó la atención la claridad y conocimiento que tenía del plantel, sus fortalezas y debilidades. Notamos un entrenador joven con mucha ambición de trascender en Católica. Tuvimos mucha coincidencias, cuáles deben ser todos los roles. Hubo mucha química”, comentó Tagle.

Dijo que “él será capaz de mantener muy motivados a los jugadores y eso es algo, que en un año sin torneos internacionales, será muy relevante para nosotros”.

