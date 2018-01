Con la largada protocolar de 241 kilómetros de enlace entre Lima y Pisco, para luego entrar a una breve especial de 31 kms., comienza hoy en Perú la cuadragésima versión del Rally Dakar, que tendrá 14 etapas más una jornada de descanso y que, después de pasar por Bolivia, finalizará el sábado 20 de enero en la ciudad argentina de Córdoba.

La prueba, que comienza a las 10 de la mañana (hora chilena), contará con la participación de 342 vehículos (autos, motos, cuatriciclos y camiones) y sólo ocho pilotos chilenos en competencia asumirán el desafío de completar los 4.234 kilómetros cronometrados (más 8.276 de enlace por carretera) que contempla la presente edición.

OPTIMISTA

En motos la gran esperanza nacional es Pablo Quintanilla, quien figura entre los favoritos pese a que el año pasado abandonó en la décima etapa por un traumatismo craneal luego de una fuerte caída.

“Yo busco el triunfo, no lo voy a negar. He trabajado para eso, me siento más fuerte y con un mayor grado de concentración que hace un año, así que mi línea de trabajo está bastante definida”, comentó en la previa.

El actual bicampeón mundial de rally crosscountry de la Federación Internacional de Motociclismo testeó ayer su moto Husqvarna en las afueras de Lima con su compañero de equipo estadounidense Andrew Short, y luego aprobó la revisión técnica y administrativa en “El Pentagonito” (campamento base) para confirmarse en la largada, donde portará el número 10.

En la pelea por el título estarán junto a Quintanilla el inglés Sam Sunderland (ganador en 2017), el austríaco Matthias Walkner (subcampeón vigente), el australiano Toby Price, el español Joan Barreda y el eslovaco Stefan Svitko.

Los nacionales Patricio Cabrera, Cristóbal Guldman e Ignacio Cornejo también participarán en el Dakar 2018.

CASALE FIRME

En cuatriciclos, el chileno Ignacio Casale luchará por subir a lo más alto del podio. Una categoría que también tendrá en competencia al nacional Giovanni Enrico.

Tras ubicarse segundo el año pasado (en las ediciones de 2015 y 2016 abandonó), Casale aspira a repetir el título logrado en 2014. “No he venido para ganar etapas, sino a ganar la clasificación general”, advirtió durante la semana.

Sus principales amenazas serán el ruso Sergei Karyakin (campeón vigente), el polaco Rafal Sonik, el francés Axel Dutrie, el paraguayo Nelson Augusto Sanabria, el boliviano Walter Nosiglia y los argentinos Jeremías González Ferioli y Pablo Copetti.

Finalmente, en autos estará una vez más presente el antofagastino Boris Garafulic, quien aspira a meterse en el “top ten”, en una categoría que tendrá como estelares al qatarí Nasser Al Attiyah, el sudafricano Giniel de Villiers, los españoles Carlos Sainz y Nani Roma y los franceses Cyril Despres, Sebastien Loeb y Stephane Peterhansel. El otro piloto nacional que participará en autos es Juan Carlos Vallejo.

LAS 14 ETAPAS

En Perú:

Hoy: Lima – Pisco, 272 kms., 31 de especial.

Mañana: Pisco – Pisco, 278 kms., 267 de especial.

Lunes 8: Pisco – San Juan de Marcona, 502 kms., 295 de especial.

Martes 9: San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, 444 kms., 330 de especial.

Miércoles 10: San Juan de Marcona – Arequipa, 932 kms., 267 de especial.

Ingreso a Bolivia:

Jueves 11: Arequipa – La Paz, 758 kms., 313 de especial.

Viernes 12: descanso en La Paz.

Sábado 13: La Paz – Uyuni, 726 kms., 425 de especial.

Domingo 14: Uyuni – Tupiza, 584 kms., 498 de especial.

Ingreso a Argentina:

Lunes 15: Tupiza – Salta, 754 kms., 242 de especial.

Martes 16: Salta – Belén, 795 kms., 372 de especial.

Miércoles 17: Belén – Fiambalá / Chilecito, 746 kms., 280 de especial.

Jueves 18: Fiambalá / Chilecito – San Juan, 791 kms., 522 de especial.

Viernes 19: San Juan – Córdoba, 927 kms., 368 de especial.

Sábado 20: Córdoba – Córdoba, 284 kms., 119 de especial.

CARACTERISTICAS

El Rally Dakar 2018 tendrá tres características muy marcadas. Cinco días de dunas en Perú, otros cinco a más de 3.000 metros de altitud en Bolivia y las jornadas restantes de intenso calor y complicada orografía en Argentina.

Serán condiciones extremas que pondrán a prueba hasta el límite la resistencia de los 525 participantes inscritos para competir a lo largo de cerca de 9.000 kilómetros, más de la mitad de ellos cronometrados.

Ni bien dejen atrás el podio de salida instalado en Lima, se adentrarán en el “mar” de pronunciadas dunas que se extienden por la costa peruana que baña el océano Pacífico, cuya arena fina será toda una pesadilla para los corredores por el riesgo de quedarse varados.

Después subirán al altiplano boliviano, donde el frío y la altura, con tramos de hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar, seguirán desafiando la capacidad de los pilotos y de sus máquinas, pues habrá una etapa “maratón” para todos los corredores, sin asistencia de ningún tipo, tras el día de descanso previsto en La Paz.

SUELO ARGENTINO

La prueba de fuego llegará en Argentina, con la famosa etapa de Súper Fiambalá, uno de los escenarios ya míticos del Dakar desde que llegó a Sudamérica, donde habrá otra etapa “maratón” sólo para motos y “cuatris”. Allí el calor, las pistas rápidas, la arena y los numerosos ríos y barrancos a sortear en su retorcida orografía decidirán quién se sube a lo más alto del podio en Córdoba, donde estará la meta.