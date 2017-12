Cabo Negro cerró una temporada como en la de sus mejores tiempos

Se termina el 2017 y junto con ello una nueva temporada del automovilismo en pista en el autódromo de Cabo Negro, la tercera organizada por la Asociación de Pilotos de Magallanes (Apimag).

Conocidos son los títulos obtenidos por Luis Olivares en la TC 2.000 c.c., Walter Braunning en la Monomarca Honda 1.500 c.c., Robin Jara en la Turismo Pista 1.600 c.c., Walter Morrison en la Monomarca Lada Samara, Miguel Saldivia en la Monomarca Chevette y Guillermo Almonacid en la Turismo Regional 4.000 c.c.

Sin duda que desde sus comienzos, el 2015 con sólo tres fechas, hasta lo realizado este año se han visto grandes avances en el desarrollo de la actividad, con una calendarización de siete fechas en los últimos dos años, seis categorías en su mayoría competitivas y un parque que se mantuvo constante en el tiempo.

A lo anterior se sumó mejoras importantes en el ordenamiento y seguridad del autódromo, una buena organización de cada una de las fechas que motivó un creciente interés de los pilotos para hacerse parte de un espectáculo que dispuso de 122 corredores rankeados.

TC 2.000 c.c.

En el detalle deportivo son varios los puntos altos, comenzando con la TC 2.000 c.c. que sin duda fue la categoría elite del campeonato, fundamentalmente por la preparación de sus autos que presentan una relación peso potencia ideal para brindar un espectáculo de primer nivel en lo competitivo.

Son pocas las categorías a nivel patagónico, e incluso a nivel nacional, que pueden igualar o superar lo que desarrolla esta serie en el plano deportivo, a lo que se agrega un muy buen nivel conductivo por parte de la mayoría de los pilotos que actúan en ella.

La categoría contó con un total de veinte corredores rankeados en la temporada, de los cuales sólo cuatro lograron sumar en las siete fechas disputadas: el campeón, Luis Olivares, Manuel González, Rodrigo Andrade y Rodrigo Cuevas, justamente quienes ocuparon –en ese mismo orden- las cuatro primeras ubicaciones en el campeonato.

Seis victorias fueron para “Peluca” Olivares” y la otra, en la segunda fecha, se la llevó Rodrigo “Yiyo” Andrade. Los números los dicen todo: amplio fue el dominio de Olivares, demostrando sin duda que fue el mejor entre otros grandes competidores, gracias a una muy buena preparación de su máquina, la que pocas veces le trajo problemas, añadiéndose una gran y madura conducción de su parte.

HONDA 1.500 c.c.

También fue destacado lo realizado por la Monomarca Honda 1.500 c.c. que tuvo un año de los mejores para la categoría.

Con un parque de dieciocho máquinas rankeadas, sólo dos menos que la TC 2.000, mostró avances importantes en la participación y preparación de los autos.

Del total de pilotos sólo tres completaron el campeonato, siendo justo quienes completaron los tres primeros lugares de podium: el campeón, Walter Braunning; la peña “Prado”, de Sebastián y José Luis Prado, y Roberto Crespo.

La primera mitad de la temporada fue para Braunning, donde cimentó su victoria final al adjudicarse las primeras cuatro fechas, dejándole la segunda parte del campeonato a la peña “Prado” que se quedó con las otras tres carreras.

Al comienzo parecía incontrarrestable el dominio de Braunning, pero a partir de la segunda mitad comenzó a notarse el trabajo de mejoramiento en la máquina de los Prado que le permitió disputarle el título al flamante campeón.

Esta serie aún no llega a su tope en cuanto a desarrollo y participación, muy por el contrario, debería seguir superando rendimientos e inclusión en el próximo campeonato para beneficio de los aficionados que la ven con buenos ojos en cuanto al espectáculo que presentan en la pista.

TURISMO PISTA

La Turismo Pista 1.600 c.c. también fue una categoría que se abrió paso durante la temporada, siendo la de mayor participación entre todas las series, con un total de treinta y seis corredores rankeados, todo un récord para estos tiempos y sólo comparable a la época memorable de la Chevette.

No hay duda que la TP 1.600 tampoco aún no toca techo, y no sería extraño que el año que viene nos depare aún mayores sorpresas en cuanto al aumento del parque, siempre y cuando no se realicen modificaciones sustanciales al reglamento técnico que ahuyenten el interés de nuevos pilotos por incorporarse.

A pesar del gran número de actores que tuvo la categoría durante el campeonato, sólo tres completaron el calendario de siete fechas: el campeón, Robin Jara, el natalino Manuel Maldonado, cuarto en el ranking, y Francisco Millapel, quien finalizó quinto.

Lo equiparado y estrecho de la mayoría de las competencias quedó demostrado en que sólo dos triunfos alcanzó Jara, otros dos fueron para la peña “Vera”, de Diego y Jaime Vera, también sumó dos victorias el natalino Claudio “Pituto” Gómez y una, la primera fecha, fue para Maximiliano Iglesias.

LADA SAMARA

Para la Monomarca Lada Samara no pasan los años, manteniéndose en un nivel de competencia dentro de los parámetros que se le puede exigir a la categoría.

No la podemos comparar con las series anteriormente analizadas, especialmente por las diferencias en el tipo de máquinas de una con las otras.

A pesar de ello la Lada mostró lo suyo, con un parque de dieciocho autos y un espectáculo al que nos tiene acostumbrado prácticamente desde sus inicios, presentando duelos muy estrechos en la mayoría de las fechas, fundamentalmente producto de disponer de un reglamento que no permite grandes diferencias en el rendimiento de las máquinas.

A ello se suma que dispone pilotos de gran experiencia que logran mantener a la categoría en un buen nivel competitivo dentro de sus limitancias.

Sólo en una carrera se impuso el experimentado Walter Morrison en la temporada, pero eso le bastó para quedarse con un nuevo título en un año donde demostró que fue el más regular de todos.

Distinto fue lo que le sucedió a la peña “Jorge Díaz”, la que alcanzó cuatro triunfos pero que finalmente terminó en el tercer puesto en el ranking producto de su irregularidad durante el año. Los otros dos primeros lugares fueron para la peña “Torres / Gallardo” que finalizó segunda en el campeonato.

CHEVETTE

La Monomarca Chevette también tuvo su espacio en la temporada, con un inicio algo dubitativo para finalizar en un buen nivel.

Al inicio de cada campeonato siempre se duda sobre su continuidad pero finalmente logra sobreponerse a esos malos augurios para terminar con un número importante de competidores, no como en los tiempos pasados, pero sí como para mantener el interés de los corredores.

Dentro de las opciones que existen para iniciarse en el automovilismo deportivo, la Chevette sigue siendo la categoría escuela y como la más accesible para quienes quieran dar sus primeros paso en el deporte motor, por lo que aún es importante que siga dentro del calendario de competencias.

En esta temporada finalizó con una veintena de corredores que en por lo menos una carrera participaron, logrando cinco de ellos completar el total de fechas: Miguel Saldivia, el eterno campeón; Carlos Toro, gran revelación especialmente en las últimas fechas, Alejandro Cumicheo, Dereck Landolt y Jorge Guzmán.

Saldivia ganó cuatro fechas, una fue para Carlos Toro y la otra para Dani Márquez.

TR 4.000 c.c.

Finalmente la Turismo Regional 4.000 c.c., dentro de sus dificultades y problemática para mantenerse activa, logró terminar una nueva temporada con sólo cuatro fechas disputadas pero en un nivel de participación que promete un futuro mejor para el próximo año, considerando que salieron algunos nuevos corredores y otros volvieron a la competencia.

Sin duda que el gran artífice de que la categoría se mantenga en pista es Guillermo Almonacid, quien alcanzó sin grandes complicaciones un nuevo campeonato, ganando todas las fechas y además colaborando para que el resto de los pilotos sacaran sus autos.

En términos generales fue una buena temporada para el automovilismo en pista que se vio reflejada en las buenas asistencias de público que se registraron en todas las fechas, valorando con ello que el espectáculo que se presentó fue atractivo.

Siempre hay detalles por mejorar tanto en lo organizativo, competitivo, como reglamentario, pero eso no resta al gran trabajo que se realizó durante el año por parte de los dirigente de Apimag y especialmente de los corredores y sus equipos de preparadores y mecánicos.

Siempre es importante tratar de elevar la vara un poco más año a año y quizás sea el momento, aprovechando el interés que está despertando nuevamente el automovilismo en pista, de retomar los esfuerzos para que definitivamente pueda ser reparada por completo la pista asfáltica de nuestro autódromo.

Es una necesidad que cada año que pasa se hace más extrema, caso contrario no sacamos nada con tener una buena organización, mejores categorías, gran participación de pilotos o tribunas repletas en el cerro, si en el corto plazo no se puedan efectuar definitivamente competencias por el mal estado de la pista.

Esa sin duda es una de las mayores tareas pendientes de las que resta por hacer y que quizás ahora, con la llegada de nuevas autoridades, se pueda tener una respuesta favorable a los requerimientos de todos los que gustan del automovilismo deportivo.