Campos Toro podría llegar a la “U”

El carrilero zurdo de Audax Italiano, Matías Campos Toro (foto), está muy cerca de transformarse en el noveno fichaje de Universidad de Chile.

El jugador de 29 años arribaría al cuadro estudiantil una vez que apruebe los exámenes médicos, según informó Ahora Noticias de Mega.

Campos Toro registra pasos por Universidad Católica, Siena y Udinese de Italia, Hércules y Granada de España, Arsenal de Argentina y Unión Española, además de Audax.

En caso de concretarse su fichaje, el zurdo se unirá como nuevo refuerzo de los universitarios a Matías Campos López, Diego Carrasco, Pablo Parra, Augusto Barrios, Nicolás Oroz, Jimmy Martínez, Sergio Vittor y Lucas Aveldaño.

Recordemos que otro jugador que suena en el CDA es el delantero panameño Gabriel Torres (30 años), seleccionado de su país que jugó el Mundial de Rusia.

LESION DE

HENRIQUEZ

En otro plano, el médico de Universidad de Chile, Fernando Radice, dio detalles de la lesión sufrida por Angelo Henríquez en el amistoso del pasado miércoles ante Universitario de Lima en Concepción (victoria azul por 2-1).

El doctor explicó que en definitiva el atacante “presenta una contractura isquiotibial y los estudios realizados son tranquilizadores porque descartaron alguna lesión muscular importante o un desgarro, pero por precaución va a entrenar de manera diferenciada este fin de semana”.

La “U” tendrá su último amistoso de pretemporada mañana ante Cobreloa en Calama (16 horas), para luego trasladarse a Perú, donde el 5 de febrero chocará con Melgar en Arequipa por la ida de la segunda fase previa de Copa Libertadores.

HERRERA Y

LA SELECCION

Mientras tanto, el capitán azul Johnny Herrera habló ayer con radio Cooperativa sobre la Selección, abogando por el retorno de Claudio Bravo a las nóminas. “Creo que todo se soluciona con una buena conversación a puertas cerradas entre los involucrados en el supuesto conflicto… Somos gente adulta y de familia, hay que limar asperezas”, comentó el portero de la “U”.

Herrera habla desde la experiencia, pues estuvo vetado mucho tiempo de la “Roja” por sus declaraciones ácidas y peleas con compañeros y rivales. “A mí no me llamaban a la Selección por ser conflictivo (en la era Claudio Borghi) y me lo dijeron en la interna de la ‘Roja’. Hasta que me llamaron, entonces, todo se puede solucionar”, confesó.