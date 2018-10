Candidatos a la presidencia de la ANFP inscribieron sus listas

Los tres candidatos a la presidencia de la ANFP inscribieron ayer sus respectivas listas para las elecciones que se realizarán el 29 de noviembre en busca del reemplazante de Arturo Salah.

Harold Mayne-Nicholls postula con la siguiente mesa directiva: Felipe Israel, contador auditor, ex vicepresidente de la ANFP en el período 2007-2010; Bernardo Rodríguez, empresario, ex presidente de Deportes Antofagasta en el período 2001-2004; José Miguel Barriga, ingeniero civil, director de Deportes Puerto Montt en 2000 y 2001; César Maurizio Rossi, empresario y actual presidente de Deportes Iquique; Miguel Bauzá, abogado, ex presidente de la ANFP entre 2000 y 2001; y Juan Pablo Cárdenas, abogado, ex director de Curicó Unido.

JORGE UAUY

Por su parte, el presidente de Palestino, Jorge Uauy, postula al sillón de la rectora del fútbol nacional con Jorge Aguilar (abogado, ex director de Blanco y Negro); Jorge Yunge (ex mandamás de Rangers); Jorge Contador (ingeniero comercial, presidente de Coquimbo); Freddy Palma (presidente de Curicó); Juan Pablo Salgado (periodista, ex timonel de Everton); y Arturo Guzmán (ex gerente Ado Chile).

OFICIALISMO

En tanto, Sebastián Moreno, actual secretario general de la ANFP, inscribió la candidatura oficialista que busca la continuidad de la gestión de Salah con los siguientes nombres: Andrés Fazio y Aldo Corradosi, vicepresidente y tesorero en ejercicio de la ANFP; Martín Iribarne, gerente general de La Calera; Jacques Albagli, ex dirigente de Católica; Arturo Aguayo, ex presidente de Huachipato; y Raúl Jélvez, dirigente de Temuco.

Ahora la ANFP debe enviar los antecedentes a Conmebol. La elección será en consejo de presidentes y requiere mayoría simple, 25 de los 48 votos, para ganar. En caso de ser necesaria, se realizará una segunda vuelta el mismo 29 de noviembre.