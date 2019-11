Caniggia asegura que seleccionados presionaron a Sampaoli en el Mundial

Claudio Caniggia, ex delantero histórico de la Selección argentina, se refirió a lo que sucedió con la “Albiceleste” durante el pasado Mundial de Rusia 2018.

“Cani” reveló que el grupo de amigos que lidera Lionel Messi en el plantel presionó al entonces DT del seleccionado, Jorge Sampaoli, para jugar como ellos querían.

“En el último Mundial pasaron cosas que no deberían haber ocurrido. No puede ser que ‘aprieten’ al técnico, lo pongan en una habitación y le digan ‘vamos a hacer lo que nosotros queremos y no queremos jugar así. Si querés quedáte en el banco’… Es una barbaridad que el técnico haya aceptado eso”, afirmó el ex delantero en el programa La Ultima Palabra.

“CLUB DE TOBI”

Caniggia también se fue en contra del supuesto grupo que rige las decisiones dentro del camarín argentino, un secreto a voces en el vecino país. “No quisiera pensar que es el ‘club de amigos’ pero a lo mejor es algo parecido… A nivel colectivo nos falta algo en alguna posición de tener el nivel de grandes equipos, pero seguimos siendo una potencia. Argentina siempre va a serlo, es respetado y temido por cualquier rival”, sentenció.

Sobre la actualidad del seleccionado argentino, con Lionel Scaloni como DT, Caniggia comentó: “Es un gran debate. Siempre se habla por qué no gana esta Selección. Se ha llegado a tres finales y no es fácil, pero se han perdido. Pasaron cosas que obviamente no deberían haber pasado, como ocurrió en el último Mundial y eso ya es complicado”, concluyó.