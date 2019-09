Capitán de la “U” reconoce “miedo a que nos empaten”

La “U” entrenó ayer y tendrá descanso hoy y mañana durante Fiestas Patrias para tomarse un respiro y encarar de la mejor manera las últimas nueve fechas del Campeonato Nacional con un objetivo claro: eludir el descenso.

Los azules marchan antepenúltimos con un punto más que Antofagasta y a dos del colista Universidad de Concepción. Como bajan dos, el peligro es inminente para el cuadro laico.

“Nos falta que a los delanteros se les abra el arco de una, a cualquiera, al que le toque. Hay que seguir trabajando, sé que van a llegar los goles, estoy seguro”, comentó el capitán Matías Rodríguez.

“Ya no podemos darnos el lujo de no ganar. ¿Cuántos partidos pudimos ganar y terminamos empatando?… Nosotros generamos, sólo estamos faltos de gol y bueno, ojalá que empiece a cambiar la suerte después de este 18 de Septiembre”, agregó el lateral.

TEMOR AZUL

“Mati” reconoció que cuando abren la cuenta, el equipo “se repliega por miedo a que nos empaten”.

“Sabemos que no estamos con la suerte que se necesita. Uno puede trabajar, pero si llegas 50 veces y las 50 veces pega en el palo, después te empatan, uno dice ¡cómo puede ser, fue una y te hicieron el gol!… Uno puede estar concentrado al cien por ciento, pero eso no asegura ganar”, complementó.

Finalmente, el zaguero reveló que termina contrato en diciembre y que se mantendrá en el país. “Si sigo o no en el club, mi decisión es quedarme a vivir en Chile. Y si me voy a jugar fuera del país, volvería a Chile. Con la familia estamos a gusto. Mis hijos tienen amigos, mi hijo es chileno, estoy feliz en el país y me voy a quedar”, cerró.