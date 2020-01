Caputto y el penal perdido por Henríquez: “Espinoza era el designado para patear”

Apenas Angelo Henríquez desperdició el penal que quizás hubiese cambiado la historia para los azules, las redes sociales explotaron con críticas de los fanáticos de la “U” alegando que había otras opciones que daban más garantías que el mencionado delantero.

Por ello, el técnico Hernán Caputto no tuvo otra que abordar el tema en la conferencia de prensa post partido, reconociendo que Henríquez pidió ejecutar el penal pese a que el designado era otro jugador.

“Gonzalo Espinoza era el destinado para el penal, pero Angelo se lo pidió, tenía ganas de patearlo, se tenía fe… No me molesta que sucedan estas cosas si los designados ven de buena manera al otro. Lo que me molestaría es que se peleen por patear”, justificó el entrenador.

DOMINADORES

Respecto al trámite del partido dijo que “fuimos amplios dominadores en los primeros 20 minutos, pero, lógicamente, que te atajen un penal genera un tema de ánimo importante para el equipo y lo generó también en Colo Colo, que volvió al partido”.

“Nosotros encontramos posibilidades de gol, pero nos costó sacarnos el 0-2. En el segundo tiempo también nos adueñamos del terreno y el balón, los números dicen que tuvimos un 62% de posesión. Lamentablemente, el gol nuestro llegó demasiado tarde y creo que por ahí pasó el partido”, complementó Caputto.

Consultado por el error de marca en el segundo gol, el DT evitó responsabilizar a Espinoza, quien perdió la referencia del autor del tanto. “Los tiros libres desde los costados los marcamos de manera zonal, no al hombre. La pelota cayó al área y cerca de Parraguez. Esas son las fortunas que de repente ocurren… Y también hay virtud del rival”, argumentó.

PENAL CLAVE

Para Walter Montillo, “nosotros tuvimos las mejores chances, pero el penal nos descolocó y cuando cometes errores se pagan. Después, el gol nuestro llegó muy tarde”.

“Hay que seguir trabajando. Siento que por momentos el equipo jugó bien, entonces, necesitamos disminuir el margen de error, estar más concentrados y así conseguiremos los resultados. Nos pone tristes no haber ganado la copa, pero esto es fútbol, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, cerró Montillo.