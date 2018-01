Casale busca completar la tarea en suelo argentino

A cinco etapas del final, el piloto nacional Ignacio Casale (foto) llega a territorio argentino como sólido puntero de la clasificación general en la categoría cuatriciclos del Rally Dakar 2018, con más de 1 hora y 45 minutos de ventaja respecto a su más cercano perseguidor, el argentino Jeremías González.

La emblemática prueba todo terreno, cuya jornada de ayer entre Tupiza y la ciudad argentina de Salta fue suspendida por malas condiciones climáticas, contempla para hoy la décima etapa desde Salta a Belén, con 795 kilómetros de enlace, incluidos 372 de especial.

FAVORITISMO

Si no ocurre algo inesperado, Casale debiera mantener su actual ritmo en la competencia y, es de esperar, que logre el objetivo que se trazó en un principio: repetir el título logrado en 2014.

Lo que podría jugarle en contra al nacional es que sus dos más cercanos perseguidores son precisamente argentinos y, en teoría, debieran conocer mejor el terreno que Casale.

El chileno aprovechó ayer las redes sociales para subir una imagen en la que aparece junto a quien era uno de sus principales adversarios, pero abandonó la prueba. “Con mi amigo ruso Sergey Karyakin @snagracing. Tremendo rival en la pista pero amigos y buena onda abajo de la moto. Cuando íbamos atacando muy fuerte juntos en las dunas de Perú, ‘se comió’ un corte muy grande y se quebró las dos muñecas… Nos vemos el próximo año”, escribió el piloto nacional.

QUINTANILLA

En motos, Pablo Quintanilla se encuentra en un lejano 12º puesto, a 1 hora 25 minutos y 23 segundos del líder, el francés Adrien van Beveren. El piloto chileno quedó rezagado el pasado domingo, en plena lucha por la corona.

“La verdad es que me siento frustrado, muy desilusionado. Hay mucho trabajo, hay dedicación, pasión y cuando pasa este tipo de cosas se cae todo. En la primera semana un virus me debilitó cuando peleaba los primeros puestos, después un conector de gasolina me dejó 20 minutos atrás y ahora una tuerca borra mi opción de llegar al podio”, se lamentó.

GARAFULIC

En la competencia de autos, Boris Garafulic se encuentran en el 21º lugar, a 11 horas, 2 minutos y 33 segundos de la cima.

El piloto antofagastino ha remontado de manera considerable después del accidente que lo relegó en la segunda etapa, cuando perdió ocho horas en las dunas peruanas.

“Uno tiene que sacar fuerzas de los minutos agrios y decir ‘este tema lo vamos a dar vuelta y vamos a seguir peleándola’… Me siento bien, hemos mostrado consistencia y ahora todos los días hemos estado dando vuelta entre los diez mejores. Estoy ahí siendo un vil amateur y sólo con la pasión por este tema”, comentó Garafulic, acotando que “no sé hasta dónde podemos llegar, pero me siento muy motivado por la remontada que hemos logrado con la ‘pata’ a fondo”.

CLASIFICACION

Con seis chilenos en competencia (abandonaron Giovanni Enrico en “cuatris” y Cristóbal Guldman en motos), así marcha la clasificación general del Rally Dakar 2018:

Cuatriciclos

1.- Ignacio Casale (Chile / Yamaha), 33h.53’03’’.

2.- Jeremías González (Argentina / Yamaha), a 1h.45’20”.

3.- Nicolás Cavigliasso (Argentina / Yamaha), a 1h.49’19”.

Motos

1.- Adrien Van Beveren (Francia / Yamaha), 27h.22’03’’.

2.- Kevin Benavides (Argentina / Honda), a 00’22’’.

3.- Matthias Walkner (Austria / KTM), a 06’34’’.

12.- Pablo Quintanilla (Chile / Husqvarna), a 1h.25’23’’.

15.- José Ignacio Cornejo (Chile / Honda), a 1h.33’10’’.

39.- Patricio Cabrera (Chile / Kawasaki), a 6h.40’41’’.

Autos

1.- Carlos Sainz (España / Peugeot), 27h.14’00”.

2.- Nasser Al-Attiyah (Qatar / Toyota), a 56’37’’.

3.- Stephane Peterhansel (Francia / Peugeot), a 1h.03’42’’.

21.- Boris Garafulic (Chile / Mini), a 11h.02’33’’.

37.- Juan Carlos Vallejo (Chile / Toyota), a 38h.12’11’’.