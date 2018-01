Casale continúa en punta y Quintanilla “se prende”

Ignacio Casale, quien ganó las tres primeras etapas de los cuatriciclos, no pudo repetir ayer y sólo finalizó cuarto, pero le bastó para mantenerse en la cima de la clasificación general.

La cuarta jornada del Rally Dakar 2018 tuvo partida y meta en San Juan de Marcona, con 444 kilómetros de recorrido (330 de especial), aún en territorio peruano.

Vencedor del día fue el ruso Sergei Kariakin, pero en un cierre muy ajustado. De hecho, sólo le sacó 43 segundos al crédito nacional. En la general Casale aventaja a Kariakin, precisamente su escolta, por 25 minutos 30 segundos.

CHOQUE

“Tuve un choque en el kilómetro 220 contra una piedra a la altura de una duna. Me dobló la dirección y me quedó el manubrio bastante chueco. Me pude acostumbrar, pero después se me rompió la manguera del radiador y me hizo un forado”, explicó Casale tras finalizar la cuarta etapa.

“Menos mal que en esa parte teníamos asistencia y pudimos llegar a la meta apretando en los últimos 50 kilómetros para recuperar el tiempo que perdí arreglando la moto en el CP4”, complementó Casale, enfatizando que “ha sido la etapa más dura en lo que va del Dakar y pudo haber sido mucho peor”.

QUINTANILLA

PRESIONA

Pablo Quintanilla subió del tercer al segundo lugar de la clasificación general en la competencia de motos luego de terminar cuarto ayer y de verse beneficiado por el retiro del líder británico Sam Sunderland, campeón defensor, quien punteaba la competencia pero debido a un accidente no continuará en carrera (sufrió un traumatismo lumbar).

Y es más, el lunes estaba a 5 minutos de la cima y ayer quedó a sólo 1’55” del nuevo puntero, el francés Adrien Van Beveren, quien además se adjudicó el tramo.

En tanto, el también nacional Ignacio Cornejo está cumpliendo su mejor actuación y marcha séptimo en la general luego de ocupar el mismo puesto en la jornada de ayer.

Mucho más lejos asoma Patricio Cabrera, quien ayer se ubicó en el puesto 41 y figura en el peldaño 40 de la global.

BAJA CHILENA

La cuarta etapa quedó marcada por el primer abandono de un piloto chileno. Se trata del motociclista Cristóbal Guldman. “Hasta aquí llegamos. Lamentablemente se quebró el motor contra una roca y no hubo ninguna posibilidad de arreglarlo”, explicó en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Agregó que “lamento mucho de verdad el resultado, yo sé que todos tenían muchas expectativas, yo también las tenía, pero esto es rally. Ahora hay que preparar el próximo Dakar”. Guldman llegó a la etapa de ayer en el puesto 53 de la general y no marcó en ningún “waypoint”.

GARAFULIC

El francés Sebastien Loeb se impuso en la cuarta etapa de autos, seguido del español Carlos Sainz y el francés Stéphane Peterhansel, quien se mantiene liderando la general.

Tanto el qatarí Nasser Al-Attiyah como el francés Cyril Despres tuvieron problemas durante la etapa, mientras que el chileno Boris Garafulic finalizó 14º y escaló del puesto 55 al 36 en la clasificación global. El nacional Juan Carlos Vallejo, por su parte, terminó 39º en la cuarta jornada y figura en el lugar 45 de la global.

Para hoy, el Rally Dakar contempla un recorrido de 932 kilómetros de enlace, incluidos 268 de especial, entre la localidad de San Juan de Marcona y Arequipa. La caravana ingresará mañana a suelo boliviano.