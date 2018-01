Casale intratable en el Dakar

Ignacio Casale nuevamente se mostró dominante en el Rally Dakar 2018 y, tras liderar desde Pisco a San Juan de Marcona, ganó ayer la tercera etapa para mantenerse con sólida ventaja a la cabeza de la clasificación general de los cuatriciclos.

El piloto chileno de cuadriciclos, quien hasta ahora ha ganado las tres jornadas de la emblemática prueba todo terreno, se impuso ayer de punta a punta, desplazando al peruano Alexis Hernández y al argentino Pablo Copetti, segundo y tercero respectivamente. El campeón defensor, el ruso Sergei Kariakin, finalizó noveno, pero sigue segundo en la general.

“Voy muy cómodo y espero que las siguientes etapas sean así de buenas. Me siento como nuevo”, declaró Casale en la meta, esperando la llegada del resto de los pilotos.

QUINTANILLA

Pablo Quintanilla culminó ayer en la quinta posición la tercera etapa de las motos y ascendió al tercer lugar de la clasificación general.

A priori parecía un mal resultado para el chileno. Sin embargo, la pérdida en la ruta del español Joan Barreda lo benefició para terminar escalando al podio.

“Ayer (domingo) me sentí todo el día mal. Amanecí con vómitos y lo pasé bastante mal en la segunda etapa. Por suerte amanecí mejor”, comentó Quintanilla, aludiendo a un problema estomacal.

“Hoy (ayer), me sentí rápido, tomé buenas decisiones, independiente del último ‘waypoint’… Es que la navegación está complicada. Tenemos poca referencia para saber donde estamos en las dunas. Además, ha habido piso roto y rápido, y piedras. Ha sido muy intenso”, cerró el piloto nacional.

Quien no tuvo fortuna fue el español Joan Barreda, ganador de la segunda etapa el domingo. El europeo perdió el rumbo y quedó a más de 28 minutos del británico Sam Sunderland, vencedor del día y nuevo líder de la general, a costa del piloto hispano.

GARAFULIC

En autos, el chileno Boris Garafulic, quien tuvo una horrible jornada el domingo por un accidente que lo tuvo ocho horas detenido en el desierto y pese a ello logró finalizar la jornada, ayer retomó su nivel y finalizó 13º (según la clasificación que apareció anoche en la página oficial del Dakar), mientras que el otro nacional que participa en la categoría, Juan Carlos Vallejo, tuvo problemas y llegó muy retrasado, en el puesto 60. Los inconvenientes sufridos en lo que va del Rally le han pasado la cuenta a ambos en la clasificación general (Vallejos 53º y Garafulic 55º).

La cuarta etapa se corre hoy con partida y meta en San Juan de Marcona, siempre en suelo peruano, totalizando 444 kilómetros (330 de especial).