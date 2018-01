Casale no afloja al frente de los “cuatris”

Ignacio Casale remató tercero ayer en la décima etapa del Rally Dakar 2018 y se mantuvo como líder exclusivo de los cuatriciclos, cuando restan sólo cuatro jornadas para el final, este sábado en Córdoba.

Ya en suelo argentino y después de una extenuante semana en Bolivia y Perú, el piloto nacional completó el recorrido entre Salta y Belén (795 kilómetros, incluidos 372 de especial) quedando a 6’23’’ del ganador del día, el argentino Nicolás Cavigliasso.

En la segunda ubicación se metió el también trasandino Jeremías González, quien le restó cuatro minutos de diferencia a Casale en la clasificación general, donde el representante nacional tiene un completo dominio con 1h41’03’’ de ventaja respecto al mismo González, por lo que a partir de hoy sólo necesita administrar con una buena estrategia su clara ventaja para ganar el Dakar como ya lo hizo en 2014.

QUINTANILLA

SE RECUPERA

Una extensa, dura y “loca” jornada se vivió ayer en las motos. Ocurre que hasta dos controles antes del término del tramo el líder indiscutido y quien además tomaba el mando en la clasificación general era el argentino Kevin Benavides.

Pero el trasandino junto a otros cuatro o cinco pilotos que marcaban el ritmo se perdieron y le entregaron la cima otra vez al francés Adrien Van Beveren.

El galo no se equivocaba en la navegación y retomaba el primer lugar de la carrera, hasta 3 kilómetros antes de cruzar la meta. Ahí el europeo tuvo un serio accidente y debió abandonar el Dakar, cuando todo indicaba que comenzaba a probarse la corona en las motos.

Todo esto lo aprovechó el austríaco Mathhias Walkner, quien terminó en lo más alto de la jornada. Pero no fue el único que sacó réditos porque, después de su magra especial del domingo pasado Pablo Quintanilla cerró ayer segundo en la décima etapa (a 11’35’’ del ganador), ayudado por la masiva equivocación de los pilotos de punta y el retiro de Van Beveren.

El piloto chileno fue de los pocos que no erró en el camino. Esto le permitió a “Quintafondo” subir tres posiciones en la tabla global (duodécimo al noveno lugar) aunque está lejos, a 1h30’24’’, de Walkner, líder de la general.

Otro chileno, José Ignacio Cornejo, tampoco equivocó el camino y cerró el día en la quinta posición, su mejor etapa en la presente edición del Dakar.

LOS AUTOS

El francés Stephane Peterhansen se impuso en la décima etapa de los autos, subió a la segunda posición de la clasificación general y continuó presionando al líder, el español Carlos Sainz, a quien le recortó 13 minutos.

Giniel de Villiers (Sudáfrica) fue segundo ayer, mientras que Sainz terminó la jornada en la tercera ubicación y sigue liderando el rally con una ventaja de 50’35” sobre Peterhansel, quien le arrebató la segunda plaza global al qatarí Nasser Al-Attiyah.

En tanto, el chileno Boris Garafulic culminó en la duodécima ubicación a 36’51” del vencedor del día y en la general escaló un puesto para ubicarse vigésimo, quedando a 11h26’17’’ del puntero Sainz.

Hoy se correrá la undécima etapa del Dakar entre Belén y Fiambalá. El enlace será de 205 kilómetros, mientras que la especial contempla 280.

