Casale: “Somos los payasos del circo y nos tratan como perros”

A dos etapas del final del Rally Dakar, Ignacio Casale es amplio líder de los cuatriciclos y se encamina a su segundo título en esta emblemática prueba todo terreno, después del logrado en 2014.

Los “cuatris” y las motos sólo viajaron en enlace ayer desde La Rioja a San Juan. Esta 12ª etapa fue suspendida en ambas categorías porque sus pilotos no aceptaron el cambio que quisieron imponer los organizadores, quienes debido al mal estado de la ruta propusieron que “quads” y motos ocupen la misma “huella” del trazado de camiones y autos, largando a continuación de éstos, como ya venía ocurriendo en varias etapas anteriores.

INDIGNACION

Casale no ocultó su molestia. “No sé por qué los autos están arrancando antes que las motos y los ‘quads’. Siempre han partido detrás de nosotros. Es un peligro. Es una decisión que tienen que replantearse, porque al final somos los payasos del circo y nos tratan como perros. A los pilotos de cuatriciclos y motos nos tiran a la cola”, comentó indignado.

En esa misma línea, relató un hecho desconocido y que puso en riesgo su integridad en la carrera. “Hace dos días me encontré con un auto de frente, en un río. Iba a fondo y pasó a 20 metros de mí… No quiero decir su nombre, porque es un amigo. No es culpa de nosotros, es culpa de la organización”, confesó el santiaguino.

“Las huellas que dejan los autos y los camiones son un peligro y deforman la información del ‘roadbook’. Van saliendo piedras que rompen la moto y nos rompen a nosotros. Es una locura encontrarse de frente con un camión…Si te choca uno te puedes morir. Espero que cambien el otro año y nos cuiden más”, remató.

GARAFULIC ESCALA

Los autos vivieron ayer su 12ª etapa teniendo como buena figura al chileno Boris Garafulic, quien finalizó 13º en la jornada y subió del peldaño 18 al 16 en la clasificación general, que sigue liderada por el español Carlos Sainz.

Así finalizaron las posiciones del día tras los 523 kilómetros cronometrados entre Fiambalá/Chilecito y San Juan:

1.- Nasser Al-Attiyah (Qatar / Toyota) 5h49’57’’.

2.- Stephane Peterhansel (Francia / Peugeot) a 02’03”.

3.- Giniel de Villiers (Sudáfrica / Peugeot), a 04’33”.

13.- Boris Garafulic (Chile / Mini) a 41’29’’.

35.- Juan Carlos Vallejo (Chile / Toyota) a 4h36’02”.

CLASIFICACION

GENERAL

Cuatriciclos

1.- Ignacio Casale (Chile / Yamaha) 46h04’20’’.

2.- Nicolás Cavigliasso (Argentina / Yamaha) a 1h34’13”.

3.- Jeremías González (Argentina / Yamaha) a 2h09’15”.

Motos

1.- Matthias Walkner (Austria / KTM) 36h33’37’’.

2.- Kevin Benavides (Argentina / Honda) a 32’00’’.

3.- Toby Price (Australia / KTM) a 39’17’’.

8.- Pablo Quintanilla (Chile / Husqvarna) a 1h53’19’’.

9.- Ignacio Cornejo (Chile / Honda) a 2h05’57’’.

39.- Patricio Cabrera (Chile / Kawasaki) a 11h18’15’’.

Autos

1.- Carlos Sainz (España / Peugeot) 42h24’31’’.

2.- Stephane Peterhansel (Francia / Peugeot) a 44’41’’.

3.- Nasser Al-Attiyah (Qatar / Toyota) a 1h05’55’’.

4.- Bernhard Ten Brinke (Holanda / Toyota) a 1h17’21”.

16.- Boris Garafulic (Chile / Mini) a 12h44’18’’.

32.- Juan Carlos Vallejo (Chile / Toyota) a 51h36’58”.

LAS DOS ULTIMAS

Así se desarrollarán las dos jornadas que cerrarán el Rally Dakar 2018:

Hoy: San Juan – Córdoba, 927 kms., 368 de especial.

Mañana: Córdoba – Córdoba, 284 kms., 119 de especial.