Casale ya se prueba la corona

Ayer fue segundo y sigue liderando la general de los cuatriciclos. Antepenúltima etapa de hoy fue suspendida para “cuatris” y motos.

Ignacio Casale logró ayer la segunda posición en la undécima etapa entre Fiambalá, Belén y Chilecito, en un total de 746 kilómetros, de los cuales 280 fueron cronometrados.

Cuando sólo restan tres etapas para el final del Rally Dakar 2018, el piloto nacional se mantiene como líder absoluto de la clasificación general de los cuadriciclos con un total de 46 horas 4 minutos 20 segundos. Lo sigue a distancia el argentino Nicolás Cavigliasso, quien ayer se adjudicó el día pero está a 1h34’13” del chileno.

“CONTENTO”

“Fue una etapa bastante calurosa, con dunas muy blandas, pero estoy contento porque quedamos segundos en la jornada y si bien Nicolás nos descontó 15 minutos en la general, siento que estoy cuidando de buena manera mi ventaja, mi integridad y el quad”, comentó Casale.

“Tuve un pequeño error de navegación en los que perdí tres minutos buscando un ‘way point’ oculto. Hasta el reabastecimiento fui a un ritmo conservador y de ahí en adelante apreté en un 110% para que Cavigliasso no se me escapara tanto. Creo que todo va funcionando según lo planeado”, complementó el “Perro”.

LAS MOTOS

En las motos, Pablo Quintanilla subió del noveno al octavo lugar de la general tras la undécima etapa, que lo vio finalizar duodécimo a 33’56” del ganador australiano Toby Price. Sin embargo, el mejor chileno del día fue Ignacio Cornejo, décimo a 27’08” del piloto oceánico.

En la general lidera el austríaco Matthias Walkner. Quintanilla quedó octavo a 1h53’19’’ y Cornejo en un sorprendente noveno lugar a 2h05’57’’ del puntero.

RESIGNADO

“Este Dakar me ha tratado mal, no me deja despegar, pese a todo el empuje que le pongo. Hoy (ayer) iba rápido, con buenos tiempos y me sentí firme, pero se rompió la bomba de bencina de los estanques delanteros, así que tuve detenerme a traspasar manualmente la gasolina de adelante hacia atrás. Desarmé y armé la moto en 15 minutos, pero ya había perdido el tiempo ganado hasta ahí. Seguiré dando todo lo que tengo hasta llegar a la meta en Córdoba. Hace una semana ya que perdí la opción del triunfo y hace dos días la del podio, pero tengo que seguir haciendo mi trabajo como piloto profesional”, se resignó Quintanilla.

En la jornada de ayer destacó el abandono del español Joan Barreda, quien llegó a la undécima etapa segundo en la general pero acusó un desgaste físico agravado por dos lesiones (mano izquierda y rodilla) producto de una caída el fin de semana.

GARAFULIC SUBE

Pese a perder minutos buscando un “way point”, Boris Garafulic arribó undécimo a Chilecito, a 49’19’’ del ganador del día, el holandés Bernhard Ten Brinke (Toyota).

En la general, el antofagastino subió dos puestos y marcha 18º, a 12h20’56” del líder, el español Carlos Sainz (Peugeot). “Ha sido una etapa fuerte y compleja, como acostumbra a ser Fiambalá. Venía muy bien, pero me costó encontrar un ‘way point’. Di vueltas y vueltas hasta encontrarlo… En fin, así es el Dakar. Partí en el segundo grupo de autos y llegué en muy buena posición. Lo importante es que falta menos”, comentó Garafulic.

SUSPENDEN ETAPA

La dirección del Dakar 2018 decidió cancelar para las motos y cuatriciclos la duodécima etapa programada para hoy entre Chilecito y San Juan, esto a raíz de que los pilotos de ambas categorías se negaron a largar después de los autos y camiones tras modificar el recorrido por la previsión de condiciones climáticas adversas.

En el trazado original inicial, las motos y “cuatris” tenían un recorrido de 375 kilómetros cronometrados cerca de Fiambalá, distinto al de autos y camiones, pero fue cancelado a cambio del trazado planeado para los vehículos grandes.

De este modo, viajarán a San Juan en un tramo de enlace que no contará para la competición, a reanudarse en la penúltima etapa de este viernes entre San Juan y Córdoba.