Casi seis meses sin anotar en la Premier

Alexis Sánchez no lo está pasando bien. Desde que llegó este año al Manchester United que no se ha podido adaptar como sí lo hizo en clubes anteriores.

Su rendimiento no ha sido el esperado por todos, lo que se refleja en los números del tocopillano frente al arco: lleva 831 minutos sin convertir por la Premier League de Inglaterra y apenas acumula dos tantos en esta competencia con los rojos.

De hecho, el último gol que hizo por la Liga Inglesa fue hace casi seis meses (en el torneo anterior), el 31 de marzo ante Swansea. Desde entonces, lleva 11 partidos oficiales de Premier sin anotar.

DURAS CRITICAS

A raíz de estos pobres números del delantero nacional, la prensa inglesa perdió la paciencia y no deja de criticarlo partido tras partido. Incluso, después del empate 1-1 del United ante Wolves el fin de semana, los medios británicos fueron muy duros con el atacante chileno.

“Sin goles, sin chispa, sin excusas. Alexis Sánchez simplemente no está justificando su gran salario en el Manchester United”, escribió el diario The Telegraph. El sitio Express fue lapidario: “Alexis, un nuevo fracaso… El chileno no tuvo ningún impacto. La ex súper estrella del Arsenal estuvo fuera de ritmo y parece una sombra de lo que era. Se está convirtiendo en un verdadero problema para Mourinho”.