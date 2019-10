Castigan a DT chileno en Bolivia

Aunque Miguel Ponce (foto) tiene al San José de Oruro en el tercer lugar del Torneo Clausura boliviano, a seis puntos del líder Wilstermann, el técnico chileno está viviendo un duro año en el país altiplánico.

A los problemas económicos del club, ahora se sumó que el DT nacional no podrá sentarse en la banca de su escuadra por un largo tiempo debido a una dura sanción. El ex entrenador de la “Roja” Sub-17 fue castigado un mes por “agredir” a uno de los comisarios del partido que se jugó el 6 de octubre ante The Strongest (victoria 2-0 para los de Ponce).

Eso sí, el “Chueco” arriesgaba hasta tres meses de suspensión, pero finalmente lo sancionaron con uno, hasta el 22 de noviembre (seis partidos).