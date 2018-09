Castigan a DT y jugador de la “U”

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió aplicarle una fecha de castigo al defensa de Universidad de Chile, Rodrigo Echeverría, mientras que el técnico azul Frank Darío Kudelka fue suspendido por dos encuentros.

En el caso del zaguero, aunque se especulaba con una sanción mayor, recibió sólo una fecha de suspensión por los obscenos gestos que realizó contra la hinchada colocolina en el superclásico que los albos ganaron por la cuenta mínima en el estadio Monumental.

En cuanto a Kudelka, se le aplicaron dos partidos de castigo por el informe que elaboró el árbitro Julio Bascuñán. Según el juez mundialista en Rusia 2018, el entrenador de la “U” profirió insultos en los siguientes términos contra el cuerpo arbitral: “Son unos sinvergüenzas y unos ladrones de mierda. Nos robaron el partido y en especial tu asistente. Es un robo…”.

COLO COLO

En cuanto a la situación de Colo Colo por los incidentes durante el superclásico (ingreso no autorizado de pirotecnia y bengalas lanzadas peligrosamente al campo de juego), el Tribunal de Penalidades de la ANFP aún no define un eventual castigo, pero debería pronunciarse a más tardar mañana.

Por otro lado, se ratificó la suspensión del delantero colocolino Estaban Paredes por acumulación de cartulinas amarillas.

DEFENSA DE KUDELKA

Kudelka compareció a primera hora ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP para hacer sus descargos. En la ocasión desmintió de manera tajante el informe de Bascuñán.

“Me voy contento, porque al menos pude expresar la verdad. No vine con ninguna defensa preparada, con mi verdad nomás. No es que siga sosteniendo que todo lo que pone es falso… Sé cómo me comporté y tal vez mi error fue haberme dirigido hacia la boca del túnel y haber doblado hacia donde estaban los árbitros. Eso está muy claro, es evidente porque éramos un grupo de personas muy disconformes. Pero yo sé muy bien lo que le dije y cómo se lo dije, sin insultos, nada que ver con el palabrerío que se dice…”, afirmó el entrenador azul.

“Estoy tranquilo, pero siento un grado de injusticia porque no se actuó con todos por igual y decididamente creo que el informe tiene más que ver con lo que yo dije post partido en conferencia, que con lo que sucedió en la cancha. Yo sé lo que pasó y no se condice con los escritos”, aseguró.