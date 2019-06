Castrilli aplaude acción de Jara: “Es absurdo imaginar que la Conmebol vaya a sancionarlo”

El implacable ex árbitro argentino Javier Castrilli aseguró que Gonzalo Jara no merece sanción por la zancadilla que le hizo a un “espontáneo” hincha uruguayo que ingresó a la cancha del Maracaná durante el segundo tiempo del partido entre Chile y Uruguay el pasado lunes.

“Lo que hizo Jara fue colaborar indirectamente con la Conmebol, que es responsable solidaria de la inseguridad de que ingrese un individuo y que comprometa la seguridad de los jugadores. Jara estaba hablando con sus compañeros y cuando se dio vuelta ni lo pensó al ver que venía el personal de seguridad: fue y le aplicó la pierna para hacerlo caer, no para lastimarlo”, comentó el otrora “juez de hierro” en diálogo con radio Cooperativa.

Afirmó que el zaguero chileno “no fue directamente a darle una patada a mansalva. Hay un montón de atenuantes en la conducta de Jara y se ve cuál fue su auténtica intención. Estoy de acuerdo con todo lo que signifique respaldar lo que hizo”.

“FUE LOABLE”

Pese a que el reglamento es claro y castiga con expulsión las agresiones de esta índole, Castrilli enfatizó: “Lejos de ser una conducta reprochable, la tenemos que considerar como loable… Lo de Jara fue un ejemplo de cómo un ciudadano debe colaborar con las autoridades y la seguridad para reprimir un delito. Es absurdo imaginar que la Conmebol vaya a sancionarlo”.

“Pongámonos en el lugar de los jugadores que saben a qué están expuestos. La falla en la seguridad fue evidente, entonces ¿cómo se defienden los jugadores?… Colaborando con el personal de seguridad para impedir que el intruso obtenga el objetivo y ponerlo a disposición de la Justicia. De eso se trata lo que hizo Jara. ¿O vamos a condenar a una persona que quiso colaborar con la seguridad?… Me parece un mamarracho”, complementó.

EXCEPCIONES

Según Castrilli, “siempre, en todos los reglamentos, tienen que haber causas de justificación que eximan a las personas que cometen determinadas conductas, como ocurre en los códigos penales. Está la figura de la defensa propia o de evitar un mal mayor”.

“Hay situaciones en las cuales las personas se ven inmersas, que hacen que los reglamentos tengan que eximirles de una sanción. Yo creo que ese es el caso de Jara. El jugador no tenía ningún tipo de problema con el intruso, no lo conocía. No habían motivos para agredirlo y, de hecho, no lo hace. Lo que hace es poner el pie para hacerlo caer y con ello colaborar con las autoridades”, finalizó el retirado árbitro argentino, quien en su cuenta de Twitter se explayó sobre el tema con varios comentarios en apoyo al central chileno, pidiendo “aplaudirlo y no criticarlo”.

INFORME ARBITRAL

Mientras tanto, el presidente del Comité de Arbitraje de la Conmebol, Wilson Luiz Seneme, admitió en conferencia de prensa que el reglamento prevé sanciones a futbolistas por agresiones a aficionados, pero que el árbitro del partido, el también brasileño Raphael Clauss, no lo tipificó de esa manera.

“El árbitro hizo su informe y relató lo ocurrido. Tomó su decisión en la cancha, no lo consideró agresión, y por eso, que la acción pueda tener otra consecuencia, ya no compete a los árbitros”, afirmó.

Trascendió que, dada la relevancia del caso, la Conmebol podría solicitar al juez del compromiso una extensión del informe para que la Unidad Disciplinaria de la rectora del fútbol sudamericano evalúe una eventual sanción de oficio que comenzaría en dos partidos de castigo.