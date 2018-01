Católica afina su primer refuerzo

El jugador nacional Augusto Barrios, lateral derecho de Antofagasta, está cerca de transformarse en el primer refuerzo de la era de Beñat San José en Universidad Católica.

El propio Barrios declaró ayer que su representante -de la agencia Talento Deportivo- “tiene una reunión (con la UC) por lo mismo”.

En cuanto a su posibilidad de arribar al elenco cruzado, el ex San Marcos de Arica apuntó que “estaría más que feliz si llegó a Católica, pero cuando firme o exista algo más concreto me voy a ilusionar. ¿De qué me sirve ilusionarme si no hay nada aún?…”.

Barrios, de 26 años (estatura 1,83), debutó en el profesionalismo en 2010 con el elenco ariqueño y en 2016 arribó a Antofagasta de la mano del técnico Fernando Vergara. Hoy lo quiere el nuevo técnico cruzado Beñat San José, casualmente, ex entrenador de Antofagasta y quien llegó desde el Bolívar de Bolivia.

