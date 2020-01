Católica arranca como favorito

La casa de apuestas Betsson dio favoritismo a Universidad Católica para coronarse campeón del Torneo Nacional 2020, sacando una gran diferencia al segundo candidato, Colo Colo, y hasta cinco veces más a Universidad de Chile.

Según los datos del sitio, los cruzados se alzan como favoritos a lograr su tercera corona consecutiva con un 37 por ciento de probabilidades, seguido por Colo Colo con un 31%.

Como candidatos “probables”, le siguen la “U” (7%), Palestino y Unión Española (6 % cada uno) y O’Higgins (3%).

GOLEADOR

Además, el favorito para ser goleador del torneo es el delantero argentino Nicolás Blandi, flamante fichaje de Colo Colo, con un 11 por ciento de probabilidades. Le siguen Fernando Zampedri de la UC (7 %) y Joaquín Larrivey (5 %), también recientes incorporaciones.

A modo de curiosidad, los únicos nacionales que aparecen con chances de ser goleadores son los experimentados Mauricio Pinilla (Coquimbo), Roberto Gutiérrez (O’Higgins) y el goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, todos con 4% de probabilidades.

REFUERZO

PARA LA UC

Mientras tanto, el nuevo entrenador cruzado Ariel Holan aseguró que no descarta la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo. “El plantel no está cerrado. Nosotros hasta el momento que el reglamento autorice a incorporar, siempre estamos evaluando algún ajuste final. Veremos si lo tomamos o no, en función de las posibilidades”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Del mismo modo, no cerró la puerta a posibles salidas. “A veces hay oportunidades que se presentan tanto para el futbolista como para el club y yo no le cortaré la carrera a nadie, pero mi deseo y aspiración es tratar de aprovechar todo el trabajo que hicimos con los futbolistas que hoy están en el club”, apuntó.