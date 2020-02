Católica asegura que va al Monumental “con los pies sobre la tierra”

Fernando Zampedri adelantó ayer el clásico que tendrán ante Colo Colo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Los albos recibirán al puntero Universidad Católica este domingo a las 18 horas.

“Sabemos que llegamos a este partido de gran manera, pero siempre con los pies sobre la tierra y tratando de mejorar. Tendremos un rival duro enfrente, así que veremos cómo lo encaramos”, expresó el ariete argentino de la UC en conferencia de prensa.

“Estos días veremos la forma en que podremos lastimar al rival. Creo que tenemos un buen juego, pero debemos trasladarlo a la cancha durante los 90 minutos”, complementó.

PUBLICO

Por determinación de las autoridades, la UC no podrá llevar su hinchada al recinto de Macul (ver página 35), lo que se suma a la baja de público en las últimas fechas a raíz de los incidentes protagonizados por algunas barras, entre ellas Cruzados, la Garra Blanca, Los de Abajo y Los Piratas (Coquimbo).

“Por los problemas que hay acá en Chile la gente no va a los partidos, pero espero que eso pueda solucionarse pronto. Hay un contexto distinto, porque cuando vas al estadio y no hay público, no se siente lo mismo”, reconoció Zampedri, más allá de que el Monumental promete prácticamente un lleno con hinchas albos.

EL VAR

Por otro lado, el actual goleador de la UC tuvo palabras para la utilización del Var en lo que va del torneo. “Yo creo que está bien, pero debe ser más imparcial. Si se fijan en una jugada y en la otra no, va a generar molestia… Además en algunos casos la espera ha sido demasiada y eso enfría el partido”, finalizó.