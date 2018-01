Católica confirma a Dituro en el arco

Universidad Católica cerró ayer la incorporación del reemplazante de Cristopher Toselli en el arco, el portero argentino Matías Dituro, procedente a préstamo por un año desde el Bolívar.

El meta de 30 años (estatura 1.91) fue dirigido precisamente en el club boliviano por el nuevo entrenador cruzado, el español Beñat San José, quien también lo tuvo bajo su mando en Antofagasta.

“Estamos contentos de haber llegado a acuerdo con Matías, él viaja mañana (hoy). El cuerpo técnico ya lo conoce y el miércoles estaría a disposición”, confirmó el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle.

Dituro se suma como refuerzo a los delanteros Marcos Bolados y Andrés Vilches, ambos provenientes de Colo Colo también a préstamo por doce meses. “Existen opciones de compra por los dos, pero los aspectos comerciales es mejor mantenerlos en reserva”, apuntó el mandamás de la UC.

PRESENTACION

Ambos atacantes fueron presentados oficialmente ayer. “Es una gran oportunidad, el proyecto que está armando el club es importante, así que estoy agradecido”, comentó Vilches.

“Es complicado pasar de un club grande a otro, pero nos vamos a esforzar el doble para ir demostrando al hincha que estamos comprometidos con el proyecto y que venimos a ser un aporte”, complementó el ariete.

Por su parte, Bolados expresó: “Primero doy las gracias por la oportunidad que me dieron. No estaba jugando y ahora lo voy a aprovechar bien. El ‘profe’ Beñat es un técnico al que conozco hace rato y trataré de acordarme un poquito de cómo jugaba con él”.

Católica debutará en el torneo nacional el 4 de febrero ante Temuco en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados no participarán este año en copas internacionales.