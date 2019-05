Católica ratifica a Quinteros

Juan Tagle, presidente de Cruzados, lamentó la humillante caída por 0-5 que sufrió Universidad Católica en su visita a Independiente del Valle en la ida -segunda fase- de la Copa Sudamericana, pero aclaró que la continuidad del técnico Gustavo Quinteros (ambos en la foto) no está en entredicho.

“Es cosa de ver lo que está haciendo el equipo y lo que se ha armado. No me parece serio siquiera plantear algo así como su salida”, afirmó el dirigente.

La UC es sólido líder a nivel local, pero en el plano internacional no ha dado el tono, especialmente jugando fuera de casa. “Estamos golpeados, no esperábamos algo así. Fue una derrota muy dura, pero tendremos que dar la pelea hasta el final, no queda otra. Nos golpeó a todos y sabemos que será muy difícil remontar”.

REVANCHA

La revancha se jugará el próximo jueves 30 en San Carlos de Apoquindo, donde la UC necesita ganar por seis goles de diferencia para clasificar a octavos de final. Este fin de semana los cruzados no verán acción porque postergaron su partido ante Unión Española para el domingo 2 de junio, justamente debido a su participación en la Sudamericana.