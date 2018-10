Católica rechaza supuesto interés por Pinilla

Cruzados SADP salió al paso de la información que publicó ayer un matutino de circulación nacional sobre el supuesto acercamiento de Mauricio Pinilla con Universidad Católica, especulación que sale a la luz justo en la antesala del clásico ante Universidad de Chile, programado para este sábado al mediodía en el estadio Nacional.

El presidente de la gerenciadora de la UC, Juan Tagle, aclarós que el ariete no está en carpeta para el 2019. “No voy a hablar de Pinilla… No está en los planes de Católica”, aseguró el personero, echando por tierra la información de La Cuarta, diario que especuló con “un primer sondeo que dejó positivas sensaciones en ambas partes”.

Recordemos que el delantero de 34 años tuvo una tormentosa salida de la “U” luego de su frustrado traspaso a Colón de Santa Fe y hoy se encuentra cesante. Incluso mantiene un juicio laboral contra Azul Azul por “despido abusivo”.

RECHAZO

Desde el plantel cruzado también hubo rechazo hacia el rumor del supuesto interés por Pinilla. “¿Lo dijo alguien nuestro?… Cuando alguien se siente acá y lo diga va a tener mas asidero. No es verídico, así que no tengo interés en responder eso”, enfatizó el volante Luciano Aued.

“Es normal que se intenten estas cosas, querer hacer ruido con noticias que no tienen mucho asidero. Yo no tenía ni idea, no quiero perder tiempo en estas preguntas porque no suman nada. Quizás a otros le sumen y por eso están haciendo tanto ruido. Prefiero hablar de las cosas que son más importantes”, complementó el volante argentino, asegurando que la menta de él y de sus compañeros está absolutamente centrada en ganar el clásico universitario para dar un nuevo paso rumbo al título del Campeonato Nacional.

A cuatro fechas del epílogo, la UC lidera con 54 puntos seguida de Universidad de Concepción (49), Antofagasta (48) y la “U” (47).

Consignar que el “Campanil” recibirá mañana a Unión Española (20 horas) en el inicio de la 27ª fecha y Antofagasta visitará este domingo a Everton (15,00).

VUELVE SOTELDO

Mientras tanto, en la “U” el venezolano Yeferson Soteldo ya cumplió su castigo interno por indisciplina (no fue citado en el 2-0 sobre Everton por una salida nocturna) y todo apunta a que será titular contra Católica, mientras David Pizarro está en duda.

El atacante fue probado ayer en el equipo estelar por el DT Frank Darío Kudelka, a diferencia del experimentado volante, quien presenta una contractura y, de “llegar” al partido, sólo sería alternativa. Además, el técnico cordobés optaría por sumar un volante neto de corte como Gonzalo Espinoza.