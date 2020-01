Católica se enfoca en retener a Puch

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, aclaró que la inminente incorporación del atacante Gastón Lezcano a Universidad Católica no significa descartar la continuidad de Edson Puch.

“Lo que tratamos de aclarar por las redes sociales es que la llegada de Gastón Lezcano no significa que perdamos interés en Puch”, afirmó durante la presentación del central Tomás Asta-Buruaga.

“Siempre hablamos de la posibilidad de traer a más de un delantero. Puch sigue interesado en continuar acá y ojalá podamos llegar a puerto pronto. Esto debería definirse pronto, esperamos tener noticias a la brevedad”, agregó Tagle.

FORMULA

Una nueva fórmula en la negociación entre Pachuca y Católica tiene al extremo izquierdo a un paso de sellar su continuidad en San Carlos de Apoquindo.

A priori, la UC no pagaría la cifra de 1,5 millones de dólares que pretende el equipo mexicano por el pase de Puch. A cambio, Pachuca se quedará con la carta de un jugador cruzado cuyo nombre aún no se conoce y esto rebajaría considerablemente el costo de la ficha de Puch.

AUED SIGUE

En otro plano, Luciano Aued optó por rechazar la oferta de Tijuana. “A toda la gente le quiero contar que llegó una oferta desde México. Como siempre, lo hablamos con el club, con el que tenemos permanente comunicación y una gran relación, y decidimos que lo mejor es que continúe acá”, anunció el volante argentino en sus redes sociales.

“Me siento muy feliz por la decisión y el club también, así me lo hizo saber. Estamos todos de acuerdo en lo mismo y ya pensando lo mejor para este 2020”, agregó.

ASTA-BURUAGA

En cuanto a Tomás Asta-Buruaga, el central procedente de Antofagasta se mostró feliz en su presentación como nuevo jugador de Católica. “Esta es una oportunidad que se me presentó y la quiero aprovechar al máximo. Si las cosas se me dan bien y muestro un buen nivel, posiblemente llegue a la Selección”, comentó el jugador de 23 años.

“He crecido mucho y aún debo seguir aprendiendo. Siempre he sido hincha de Universidad Católica. Desde chico mi padre me traía al estadio y los domingos eran sagrados. Me tocó dar la vuelta larga y esta oportunidad la quiero aprovechar al máximo para poder quedarme”, añadió.

“Voy a dar la vida en cada partido, si tengo que trancar con la cabeza lo voy a hacer. Quiero dar el doble de lo que he mostrado, porque ahora estoy en una institución grande. Obviamente es un desafío para mí jugar Copa Libertadores. Vengo feliz y a entregar el cien por ciento”, finalizó Asta-Buruaga.