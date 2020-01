Católica y Colo Colo chocan en las semifinales de Copa Chile

Universidad Católica enfrentará a Colo Colo desde las 18 horas y Universidad de Chile fue programada para chocar con Unión Española a partir de las 20,30 en el marco de las semifinales de Copa Chile agendadas para hoy en Temuco y La Serena, respectivamente.

En el clásico que se llevará a cabo en el “Germán Becker” con arbitraje de Roberto Tobar, el técnico Ariel Holan tendrá su debut oficial al mando de los cruzados.

La UC formará con Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; César Pinares; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch.

COLO COLO

El cuadro albo, en tanto, lamentan la baja de Esteban Paredes, quien no podrá ser considerado por una tendinitis. Matías Fernández no estará desde el arranque, pero sí será alternativa para Mario Salas en el banco de suplentes, mientras que, pese a los reclamos, César Fuentes no podrá ser utilizado porque ya defendió a su ex club, precisamente la UC, en el presente torneo. En tanto, el ariete argentino Nicolás Blandi será alternativa.

La oncena de Colo Colo estará compuesta por Brayan Cortés; Oscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; Carlos Carmona, Branco Provoste; Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Javier Parraguez y Gabriel Costa.

UNION NO JUEGA

Por su parte, Unión Española confirmó ayer a través de su entrenador Ronald Fuentes que no viajarán a La Serena y que hoy entrenarán en el Santa Laura.

Los hispanos argumentan que cuando se decidió poner término al Campeonato Nacional por el estallido social se puso fin a todos los torneos y exigen ser beneficiados por secretaría con el cupo “Chile 4” para la Copa Libertadores que estará en juego en el partido entre los rojos y la “U”.

Bajo esa interpretación, el elenco de colonia asegura que no se presentará hoy. “A raíz de una serie de situaciones y decisiones irregulares e ilegales, siendo lo más grave la modificación de bases sin tener facultades para ello, y que son de público conocimiento, se determinó no participar en una competición que se encuentra completamente viciada”, publicó ayer Unión en sus redes sociales.

“Estamos convencidos y no tenemos ninguna duda que la postura que hemos defendido desde un comienzo es la correcta. Hoy no somos perdedores, ganamos respeto y dignidad, pues estamos entregando los primeros cimientos para construir un fútbol más equitativo, justo y digno”, cierra la publicación.

LA “U” VIAJO

Ajeno a la postura de su rival de turno, el plantel de la “U” arribó ayer a la Región de Coquimbo para presentarse al partido y cumplir con el reglamento, más allá de las amenazas hispanas.

En caso de que definitivamente no se juegue el encuentro, los azules obtendrán automáticamente la clasificación a la segunda fase previa de Copa Libertadores.

Por si sorpresivamente Unión decide jugar a última hora, el técnico azul Hernán Caputto preparó la siguiente oncena: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Del Pino Mago, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Sebastián Galani, Jonathan Zacaría; Walter Montillo; Joaquín Larrivey y Angelo Henríquez.