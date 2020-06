“Cavani ya perdonó a Jara”

El duelo entre Chile y Uruguay no es un clásico sudamericano, pero en los últimos años, con el auge de la “generación dorada”, la rivalidad creció.

Y el punto más álgido fue en la Copa América de 2015. La “Roja” se impuso por 1-0 en cuartos de final, pero más allá del resultado lo que se recuerda de ese encuentro es el “dedo” de Gonzalo Jara.

Con el marcador igualado a cero, el defensa nacional inició un áspero diálogo con el delantero “charrúa” Edinson Cavani y para provocarlo le toqueteó el trasero. El uruguayo cayó en la trampa, respondió con un manotazo y acabó expulsado.

“SON COSAS

QUE PASAN”

Luego el partido se caldeó aún más de lo que estaba y por poco no acaba en una gresca monumental. Al menos así lo reveló uno de los jugadores de “La Celeste”, Alvaro Pereira.

“Gonzalo Jara (cuando coincidieron el año pasado) en Estudiantes me tocó el tema con Cavani, me dijo que fue una cagada lo que pasó, pero ya está, son cosas que pasan en el fútbol. ¡Sabés las cosas que yo he hecho!… Cavani ya lo perdonó”, contó el jugador en entrevista con radio Concepto.

Eso sí, Pereira reconoció que fueron a buscar a Jara para ajustar cuentas, pero no lo encontraron. “Cuando terminó el partido pensamos que estaba en el doping y lo fuimos a buscar. Eramos como 10 los que queríamos entrar ahí, pero él no estaba. Me acuerdo que se formó una barrera de carabineros y ahí reculamos. Somos guapos pero tampoco pavos”, finalizó el lateral izquierdo de 34 años, quien hoy defiende a River Plate de Uruguay.