Cecilia Pérez: “La Conmebol pedía eximirse de impuestos y que le financiemos una fiesta de $40 millones”

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, reaccionó ayer con molestia luego de las declaraciones del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre que el Gobierno de Perú realizó en “11 días lo que en Chile no se hizo en 11 meses” para albergar la final de Copa Libertadores que se juega mañana sábado en la capital peruana y no en Santiago como estaba estipulado originalmente.

La titular de la cartera señaló en una conferencia de prensa que en La Moneda recibieron esas palabras como “una sorpresa negativa” que les dejó un sabor “bien amargo”, a raíz de lo cual lanzó duras acusaciones al timonel del fútbol sudamericano.

“¿A QUE SE REFERIA…?”

“Las declaraciones nos sorprenden porque cuando él señala que en once meses no se hizo lo que hizo en once días Perú, ¿a qué se refería?”, partió ironizando la secretaria de Estado.

“¿Se refería a que nosotros, como Gobierno, no les aceptamos tramitar una ley corta que eximiera de impuestos a la Conmebol y sus patrocinadores?…”, lanzó Pérez.

“¿Se refería a que nosotros como Gobierno no les aceptamos que dos meses antes que se desarrollara la final de Copa Libertadores el estadio Nacional se cerrara y no pudieran nuestros deportistas entrenar?”, siguió la ministra.

“¿O se refería a que en esos once meses nosotros como Gobierno no les aceptamos financiar una fiesta en Castillo Hidalgo por 40 millones de pesos a los gerentes de la Conmebol y sus patrocinadores?”, remató.

“Si es así y volvieran a pedirnos esas condiciones, las respuestas como Gobierno serían las mismas. No señor, los deportistas de nuestro país están primero y también las reglas claras que en materia de ley se cumplen en nuestro país”, complementó Cecilia Pérez.

“MAL ENTENDIDO”

En ese sentido sostuvo que “esperamos que haya sido sólo un mal entendido, que la Conmebol hubiese avanzado en materia de transparencia, hubiese avanzado en materia de entendimiento con los gobiernos respectivos y no que digan una cosa en privado y luego manifiesten otra públicamente”.

“Ojalá el señor Domínguez pueda retractarse de sus palabras y ser veraz en las conversaciones que tuvo con nosotros como autoridades y que nosotros respetamos aún no compartiendo la decisión de llevar la final a Perú, pero dando el las razones correctas”, lanzó la ministra.

“Si fueron esos los motivos, se referían a los motivos que les negamos y volveríamos a negar, porque nuestros deportistas y nuestra normativa están primero que cualquier evento internacional”, finalizó.

La finalísima será animada mañana por el campeón vigente River Plate y Flamengo a partir de las 17 horas (de nuestro país) en el estadio Monumental de Lima.