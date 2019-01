“Chaleco” campeón del Dakar: “Lo soñé, pero nunca pensé que iba a llegar tan pronto”

Con más de una hora de ventaja, Francisco “Chaleco” López (Can-Am), acompañado de su navegante Alvaro León, se consagró campeón del Rally Dakar 2019 en la categoría UTV (Side by Side) de la 41ª edición de esta tradicional prueba todo terreno que durante diez días se desarrolló recorriendo 5.600 kilómetros en suelo peruano.

En su octava participación en el Dakar, por primera vez en buggies, “Chaleco” subió a lo más alto del podio. Anteriormente, había finalizado tercero en motos el 2010 y 2013.

CON AUTORIDAD

López completó las 10 especiales con un tiempo cronometrado de 42 horas 19 minutos 5 segundos, sacándole 1h02’35” de ventaja en la clasificación general a su escolta, el español Gerard Farrés, y aventajó por 1h05’19” al tercero, el brasileño Reinaldo Varela.

En otra gran actuación nacional, Rodrigo Moreno finalizó quinto tras las 10 etapas, a 3h10’25” de “Chaleco”.

Cabe mencionar que el flamante campeón chileno se adjudicó cuatro jornadas del Dakar; fue segundo en dos ocasiones e igual número de veces fue tercero. También tuvo un octavo lugar y en su peor instante remató undécimo, cuando largó como líder en la cuarta etapa durante la primera semana de competencia, entre Arequipa y Tacna, y quedó enterrado en una duna perdiendo más de una hora.

“LO SOÑE”

Durante cinco ediciones estuvo alejado el piloto nacional de esta emblemática carrera, para volver con honores a los 43 años de edad. Hoy está casado, tiene un hijo y un segundo que nacerá en un mes más. Por ello el triunfo lo saborea de forma madura. ·“Es difícil poder describir este momento… Lo soñé, pero nunca pensé que iba a llegar tan pronto un triunfo como éste en una categoría nueva que no conocía mucho. Lo importante es que me atreví y me resultó. Me preparé más o menos un año, pero la decisión final fue hace cinco meses, cuando vi la seguridad de que podía hacerlo en un vehículo confiable”, comentó feliz el natural de Teno, quien ayer fue tercero en la última etapa (ver Dakar en página 39).

LA CLAVE

“La clave de esta victoria tiene que ver con lo sucedido en la etapa 4. Quedamos devastados con Alvaro (León) por el tiempo perdido, pero rápidamente dimos vuelta la página y nos levantamos al día siguiente a luchar, a no bajar los brazos y seguir nuestra planificación. Y resultó gracias a que se dieron varias situaciones y a que nos mantuvimos parejos y sin cometer mayores errores”, explicó “Chaleco”, quien anoche se mostró feliz en la ceremonia de premiación, donde por fin pudo dar rienda suelta a su merecida alegría.

“El nivel estaba muy alto este año, había grandes referentes como Gerard Farrés, el vigente campeón Reinaldo Varela e Ignacio Casale (abandonó)”, sostuvo López.

“Tuvimos una buena carrera, buena navegación, la experiencia en motos me hizo disfrutarlo, tener muy buenas líneas y saltar las dunas como si fuera una moto, así que lo hemos disfrutado, eso es lo importante”, finalizó el campeón chileno.