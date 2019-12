“Chaleco” y Casale, las grandes cartas para el Dakar

El campeón vigente del Rally Dakar en la categoría SxS (buggy), Francisco López, y el dos veces monarca del evento en Cuatriciclos, Ignacio Casale, manifestaron sus altas expectativas de cara a la próxima edición de esta competencia, que se disputará por primera vez en Arabia Saudita desde el 5 de enero.

En el caso de “Chaleco”, afirmó que su estrategia es defender el título, para lo cual es necesario tener constancia, pero aclaró que la intención es “tratar de hacerlo de la mejor manera”.

“La preparación ha sido buena, en el desierto de Copiapó y estuve también en el campeonato de Rally Mobil además del WRC de Concepción, así que ha sido de harto auto, entonces eso me ayuda a estar muy fino manejando; además, desde octubre me he dedicado a la navegación”, señaló.

Respecto a su categoría indicó que será cada vez más complicada debido a que “vienen llegando pilotos nuevos y otros con nombre y experiencia, siempre se van sumando”.

Igualmente destacó la opción de contar con un nuevo navegante, el experimentado Juan Pablo Latrach, quien “está muy actualizado en la mecánica, en la navegación y eso finalmente me ayudará mucho como navegante y en todo lo que se necesita en un continente desconocido”.

IGNACIO CASALE

Para Ignacio Casale, en tanto, su objetivo número uno es ganar la carrera. “Que sea en Arabia Saudita tiene un sabor especial para mí, porque los dos Dakar que gané y los dos en los que quedé en segundo lugar fueron en Sudamérica. El desafío es importante, es un país muy hermético donde nadie ha corrido antes”.

“Me he preparado muy bien y creo que podríamos llegar a tener una muy buena carrera, voy bien preparado físicamente, sicológicamente y mecánicamente, voy con el equipo Dragon Yamaha, el equipo satélite del equipo Yamaha oficial, que me entregará lo necesario para andar bien en la carrera y poder ganarla”, argumentó.

En esa línea, Casale se mostró confiado porque “tengo las herramientas para intentar ganar la carrera. Ganar el Dakar nunca ha sido fácil, pero soy un piloto rápido y tengo herramientas para hacerlo. En este regreso a la categoría el desafío es volver a ganarlo”.

“Tengo ilusiones, velocidad, conocimiento mecánico, pero hay que tener los pies bien puestos en la tierra porque hay otros pilotos que piensan igual que yo, tienen la misma confianza que yo y tienen la misma velocidad o quizás son más rápidos, tengo que usar hoy más que nunca la experiencia de los once Dakar que tengo en el cuerpo”, advirtió el experimentado corredor.

Casale señaló la máquina que usará la conoció en su participación en el Rally de Marruecos y se mostró sorprendido porque el “cuatri” estaba muy bien desarrollado.

Concluyó manifestando que “terminar el Dakar es difícil y ganarlo más aún, iré etapa a etapa viendo y, como dije, debo intentar cometer la menor cantidad de errores para tener una buena carrera y estar entre los tres primeros y ojalá ganarla”.

PILOTOS CHILENOS

Motos

1.- 5 Pablo Quintanilla (Husqvarna).

2.- 17 José Ignacio Cornejo (Honda).

3.- 51 Patricio Cabrera (KTM – Kawasaki).

4.- 91 Enrique Guzmán (KTM).

5.- 122 Alejandro Aros (KTM).

6.- 149 Ismael Nietto (Speedbrain).

Cuatriciclos

1.- 250 Ignacio Casale (Yamaha).

2.- 267 Giovanni Enrico (Yamaha).

3.- 268 Italo Pedemonte (Yamaha).

Autos

1.- 313 Boris Garafulic / Felipe Palmeiro (Portugal) (Mini).

2.- 353 Juan Carlos Vallejos / Leonardo Baronio (Perú) (Volkswagen).

Buggies

1.- 400 Francisco López / Juan Pablo Latrach (Can Am).