Champions: “Barça” debuta en medio de críticas a Vidal

Barcelona publicó ayer la lista de convocados para su debut en la Champions League 2018-2019, hoy como local frente al PSV Eindhoven de Holanda, a partir de las 13,55 horas (de Chile) en el Camp Nou.

Como viene siendo la tónica es un misterio saber si Arturo Vidal será por fin titular en el cuadro blaugrana, cuyo técnico Ernesto Valverde habitualmente no confirma la oncena en la previa. Al menos, el chileno figura en la nómina y se ilusiona con sumar algo más que los pocos minutos en cancha que ha tenido hasta el momento.

ENTRENADOR

El entrenador de Barcelona comentó ayer lo que espera de sus dirigidos en la Champions. “Tenemos una gran ilusión para ganarla, como todos los clubes grandes y todos tienen argumentos para hacerlo. Es una competición diferente, corta, en la que no se puede fallar”, apuntó Valverde.

En ese sentido, el técnico azulgrana negó que sus jugadores tengan presión, después de que en la pasada edición cayeran eliminados en los cuartos de final contra la Roma. “Es otra temporada, otra ilusión y cuando miramos para atrás, vemos cosas que nos hacen aprender. Tenemos que centrarnos en comenzar de la mejor forma”, añadió.

RIVAL EN LA MIRA

Sobre el nivel del equipo “tulipán”, dirigido por Mark Van Bommel, el estratega español destacó que “me parece un buen equipo, joven, que ataca bien, que tiene jugadores muy desequilibrantes arriba. Deberemos tener cuidado con ellos. Es un rival que tiene argumentos como para plantarnos batalla a nosotros y a todos los rivales del grupo”.

Asimismo, recordó que los holandeses son un “equipo grande en Europa y en su país”, por lo que intentarán “llevar la iniciativa del juego en cada partido”, algo que obligará a su equipo a “jugar bien”.

CRITICAN A VIDAL

En cuanto a Vidal, no han sido fáciles sus primeras semanas en el “Barça”. Pese a que el chileno logró adaptarse al plantel, el técnico aún no se convence de su rendimiento dentro de la cancha y sigue sin darle espacio en el equipo titular.

De hecho, el diario madridista Marca publicó ayer una columna de opinión en la que cuestiona el real aporte que podría significar el seleccionado nacional en el funcionamiento del cuadro blaugrana, asegurando que Vidal “no saldrá bien parado”.

“Lo del chileno con el Barça no se termina de entender. No encaja, no complementa y desde luego no es un factor diferencial”, comienza el artículo.

“20 millones, 31 años y un contrato firmado de tres temporadas. Con problemas de rodilla en su currículum. En cuatro partidos Valverde lo ha utilizado poco más que para asegurar resultados en los instantes finales de los partidos”, complementa.

Para profundizar en el análisis, Marca explica el escaso tiempo que ha jugado el ex Bayern Munich en la actual temporada de la Liga Española, donde todavía no alcanza a completar un partido entero entre todos los minutos que ha sumado.

“Parece que el rendimiento de Vidal será examinado con lupa y que el centrocampista no saldrá bien parado. En el’ Barça’ se juega a otra cosa. Lo sabe bien Paulinho, que empezó como un tiro pero terminó generando más dudas que realidades”, señala el rotativo.

En el cierre de la columna, el diario español asegura que con el chileno pasará lo mismo que con Paulinho, quien no alcanzó a completar un año en el equipo y volvió al fútbol chino debido a sus problemas para aclimatarse en el club: “(Vidal) No tiene ADN Barça y no vive sus mejores años como futbolista. Se le nota desubicado, seguramente en plena fase de adaptación, pero por sus características ese proceso se alargará más de lo adecuado. Y en el ‘Barça’ ya se sabe que no hay mucha paciencia. Que se prepare el ‘Rey Arturo”, porque le espera un inicio difícil. Veremos si se queda sólo en eso”.

PROGRAMACION

La Liga de Campeones de Europa contempla los siguientes partidos en la primera fecha (horarios de nuestro país):

Hoy

13,55: Barcelona (Arturo Vidal) – PSV Eindhoven.

13,55: Inter de Milán – Tottenham.

16,00: Brujas – Borussia Dortmund.

16,00: Estrella Roja – Nápoles.

16,00: Galatasaray . Lokomotiv de Moscú.

16,00: Liverpool – PSG.

16,00: Mónaco – Atlético Madrid.

16,00: Schalke – Porto.

Mañana

13,55: Ajax – AEK Atenas.

13,55: Shakhtar – Hoffenheim.

16,00: Benfica (Nicolás Castillo) – Bayern Munich.

16,00: Manchester City (Claudio Bravo) – Olympique Lyon.

16,00: Vktoria Plzen – CSKA Moscú.

16,00: Real Madrid – Roma.

16,00: Valencia – Juventus.

16,00: Young Boys – Manchester United (Alexis Sánchez).