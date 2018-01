Chile agenda nuevo amistoso mientras Rueda se alista para ser el entrenador mejor pagado en la historia de la “Roja”

La Federación Polaca de Fútbol confirmó ayer un amistoso entre su escuadra nacional adulta y la Selección Chilena, como preparación de cara al Mundial de Rusia 2018.

A través de un comunicado en su sitio web, el secretario de la Federación, Maciej Sawicki, ratificó el encuentro y manifestó que jugarán ante “un rival muy exigente, esta vez de Sudamérica”.

“Será otra prueba valiosa que nos ayudará a prepararnos para el Mundial de Rusia 2018”, complementó. El apronte se disputará el viernes 8 de junio a las 16,45 horas (de nuestro país) en el estadio Inea de Poznan.

Polonia clasificó a la Copa del Mundo tras superar las clasificatorias europeas y formará parte del grupo “H”, donde enfrentará a Senegal, Japón y Colombia.

OTROS AMISTOSOS

La Selección Chilena es el único “top ten” del Ranking Fifa (décimo lugar) que no logró clasificar a Rusia 2018. Y por ello es un “sparring” que despierta interés en los elencos mundialistas.

Es así como, pese a que aún no tiene entrenador confirmado, la ANFP ya ha agendado tres amistosos para la “Roja”. El partido ante los polacos se suma a los también confirmados contra Suecia (24 de marzo) y Dinamarca (27 de marzo), ambos igualmente en suelo europeo.

EL TECNICO

MEJOR PAGADO

Mientras tanto, el colombiano Reinaldo Rueda continúa siendo la primerísima opción para la banca chilena, más allá de rumores sobre exigencias del DT que, a priori, no deberían complicar las negociaciones. Incluso se especula que sería presentado el próximo jueves.

En materia de sueldo y contrato, la ANFP tuvo que ceder y subir la apuesta económica para convencer al hasta ahora estratega de Flamengo y satisfacer sus pretensiones.

Es que Rueda ganaría más del triple que el saliente Juan Antonio Pizzi y casi el doble que el técnico anterior, Jorge Sampaoli.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, el entrenador colombiano recibirá 3,2 millones de dólares al año y con esto se transformaría en el mejor pagado en la historia de la “Roja”.

Así superaría los 3 millones de la divisa estadounidense que el 2007 le pagó la dirigencia que encabezaba Harold Mayne-Nicholls a Marcelo Bielsa.

Luego, en 2011, Sergio Jadue y su directiva le pagaron US$ 1.500.000 a Claudio Borghi. Se fue el “Bichi” y la misma directiva del calerano desembolsó 1,8 millones de dólares por Jorge Sampaoli.

Tras el casildense, y ya con el arribo de Arturo Salah y compañía, Juan Antonio Pizzi negoció por US$ 1.000.000 cada doce meses.