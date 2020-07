“Chile complica la Eliminatoria”

Prensa sudamericana reaccionó tras declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, quien reconoció la opción de jugar las primeras fechas de la clasificatoria mundialista en Europa.

El ministro de Salud, Enrique Paris, sorprendió ayer a la prensa sudamericana al expresar que posiblemente la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Qatar 2022 se disputará “en otro continente”, es decir, fuera de Chile en el caso de la “Roja”, debido a las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Durante la entrega del balance de ayer, el titular de la cartera fue consultado por los próximos compromisos internacionales de fútbol y comentó que “nos coordinamos permanentemente con otros ministerios. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, me comunicó, y hablé con ella este tema, y esta decisión debemos compatibilizarla con el Ministerio del Deporte”.

“Aún no sabemos qué ocurrirá en septiembre, cuando sean las fechas en las cuales se podrían realizar estos partidos (en rigor, la nueva fecha es octubre). Es probable, me informa la ministra del Deporte, que estos partidos se realicen en otros continentes, si las circunstancias no permiten realizarlas en Chile”, complementó el secretario de Estado.

CUARENTENA

“Cualquier ciudadano de otro país que ingrese a Chile tiene que guardar una cuarentena de 14 días. Por lo tanto, las organizaciones encargadas del fútbol y el Ministerio del Deporte, dirigido por la ministra Cecilia Pérez, nos ha informado que lo más probable es que esto se analice en su mérito, cuando nos acerquemos a la fecha”, continuó.

“Pero hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente, es decir, fuera de Chile”, reconoció.

SUDAMERICANA

En Argentina y Brasil hicieron eco de las declaraciones del secretario de Estado, señalando que Chile “complica” las Clasificatorias, aunque también afirmaron, con fuentes de Conmebol y Fifa, que no se pueden jugar estos partidos fuera de Sudamérica.

“Chile complica la Copa y la Eliminatoria”, publicó el medio argentino Olé, apuntando también al período de cuarentena que deberán cumplir los jugadores que entren al país para disputar los partidos de la Libertadores.

Por su parte, Doble Amarilla tituló que “Conmebol desmiente al gobierno chileno”, asegurando que sus fuentes ratificaron que no hay chance de mover los partidos a otro continente.

Según el mismo medio, las declaraciones de Paris “sorprendieron en Paraguay”, al tiempo que aseguró que los torneos se disputarán tal como está planificado.

Finalmente, Globoesporte de Brasil, apuntó que fuentes de la Fifa nunca han considerado la posibilidad de trasladar este proceso mundialista a otro punto del planeta.

CHILE INSISTE

Por su parte, el gerente de selecciones nacionales, Ian Mac-Niven, se abrió a la posibilidad de que la Clasificatoria Sudamericana se inicien con las primeras fechas en Europa. “Es una opción que puede ser llevada a la práctica, sabiendo que hay que tener en cuenta varios temas anexos. Hay que ver los temas sanitarios y de transporte, pero no se puede descartar”, subrayó.

“No encontraría anormal jugar en Europa. En esta época hay pocas cosas concretas y es difícil avanzar”, añadió. Según trascendidos, la idea sería jugar tres o cuatro fechas en un período reducido de tiempo durante el último trimestre del año.