Chile con la misma fórmula ante un defensivo Ecuador que prepara tres cambios

Una práctica a puertas cerradas cumplió ayer la “Roja” en Salvador de Bahía, donde mañana enfrentará a Ecuador desde las 20 horas (de Magallanes) por la segunda fecha -grupo “C”- de la Copa América, con arbitraje del argentino Patricio Loustau.

El técnico Reinaldo Rueda trabajó con plantel completo luego que el martes lo hiciera sólo con los jugadores que no fueron titulares en el 4-0 sobre Japón en Sao Paulo.

En cuanto a los seleccionados que presentaban molestias físicas, Nicolás Castillo ya está a completa disposición del cuerpo técnico, mientras que el tobillo derecho de Alexis Sánchez aguantó sin problemas ante los nipones y el golpe sufrido por Arturo Vidal en el debut (fue reemplazado en el segundo tiempo) no será inconveniente para que juegue contra los ecuatorianos.

Si bien en la jornada de ayer el entrenador colombiano no probó la eventual alineación estelar, trascendió que pretende repetir su oncena ganadora, vale decir con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Erick Pulgar; José Pedro Fuenzalida, Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

CANCHA BLANDA

En otro tema, el gerente de selecciones, Ian Mac-Niven, anunció que la “Roja” no reconocerá hoy la cancha del estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía debido a las irregulares condiciones del césped.

“Hemos recibido de la organización reportes diarios y el historial de la cancha. Esta zona es muy húmeda, llueve harto y, si no me equivoco, estos días ha llovido todas las noches y fuerte”, apuntó el ex futbolista.

“La cancha se ve bastante blanda, pero la organización nos da seguridad de que va a estar en buenas condiciones. Obviamente, a cualquier entrenador y a los jugadores les encantaría cumplir con lo dispuesto y conocer la cancha, pisarla, entrenar por lo menos una hora, pero no es algo tan terrible. Es propio de un imponderable, una condición externa a nosotros y eso queda claro”, complementó Mac-Niven.

Cabe mencionar que anoche llovía en Salvador de Bahía, según reportaron los periodistas nacionales que están cubriendo a la “Roja”.

ALEXIS “FRESCO”

Dos jugadores nacionales atendieron ayer a la prensa. El central Igor Lichnovsky destacó que “Ecuador es un rival conocido para Chile, de mucha envergadura física y sabemos que es muy distinto a Japón”.

El defensa del Cruz Azul mexicano calificó como “anormal” la derrota ecuatoriana ante Uruguay en el debut (0-4). “Se dio porque quedaron con un hombre menos temprano (en el primer tiempo) y eso condicionó mucho el resultado. No nos podemos confiar de eso, ni tampoco del resultado que tuvimos nosotros”, advirtió Lichnovsky.

En otro tema, resaltó que “Alexis está fresco, con ganas y siempre aportando mucho al grupo”.

A su turno, el portero Brayan Cortés dijo que “Ecuador es un equipo fuerte, pero confiamos en ganar el partido e ir paso a paso tras nuestro objetivo”.

En lo personal sostuvo que “estoy ganando experiencia y Gabriel Arias es un arquero de experiencia que ha estado aconsejándome”.

Sobre Vidal reveló que, tras el golpe que obligó a reemplazarlo ante Japón, “ha estado bien, se ha cuidado un poco en los entrenamientos, pero sabemos lo que juega y entregará todo en la cancha”.

ECUADOR DEFENSIVO

Mientras tanto, el técnico de Ecuador, Hernán Gómez, estudia al menos tres modificaciones para el partido contra Chile, apuntando a un esquema conservador y de contragolpe.

“Bolillo” apunta a utilizar un esquema 4-3-2-1, con tres centrocampistas de corte defensivo delante de los cuatro zagueros.

Robert Arboleda se perfila como sustituto de Arturo Mina en la zona defensiva; Carlos Gruezo entraría por Jefferson Intriago en el medio y el experimentado Antonio Valencia jugaría como cabeza de área en lugar del expulsado José Quintero.

URUGUAY – JAPON

La segunda fecha del grupo “C” comienza hoy en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre con el choque entre Uruguay y Japón, programado a las 20 horas (de nuestra región).

Al igual que Chile, con un triunfo los “charrúas” asegurarán su presencia en los cuartos de final. “Se puede hacer alguna consideración sobre las características japonesas, porque son rápidos, resistentes, de gran intensidad durante todo el partido. Vienen con una selección acorde a sus objetivos, pero sabemos lo que nos jugamos y, si bien respetamos mucho a todos los rivales, queremos ganar”, comentó el DT “charrúa” Oscar Washington Tabárez.

ALINEACIONES

Arbitrará el colombiano Andrés Rojas y las posibles alineaciones se detallan a continuación:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt; Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Japón: Keisuke Osako; Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka; Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama; Shoya Nakajima y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.