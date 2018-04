Chile da la pelea ante Argentina en San Juan

Jarry ganó el primer punto y Garín casi sorprende al número 15 del mundo en la primera jornada de la serie de Copa Davis que otorgará boleto al repechaje para el Grupo Mundial 2019.

Nicolás Jarry (64º ATP), número uno de Chile, vino de atrás para derrotar ayer como visita a la segunda raqueta argentina Nicolás Kicker (87º) con parciales de 4-6, 7-6 (6) y 6-2 en el inicio de la serie final de la Zona Americana Uno de Copa Davis, que otorga boleto al repechaje para el Grupo Mundial 2019.

La llave se está disputando en la cancha de arcilla del estadio techado “Aldo Cantoni” de San Juan, que ayer tuvo un gran ambiente copero con masiva presencia de hinchas locales y también un nutrido grupo de chilenos.

En un partido donde se vio lejos de su mejor nivel, el nieto de Jaime Fillol logró evolucionar, calibrar su servicio y mejorar sus respuestas para dar vuelta un apasionante encuentro ante Kicker.

Las constantes fallas en el control de la potencia y la falta de precisión con las respuestas de revés impidieron que el nacional gane confianza en la primera manga, pero un leve repunte en el segundo set le sirvió para igualar la cuenta en sufrido “tie break”.

El golpe nubló la concentración de Kicker, quien perdió su primer juego en el arranque del tercer parcial y luego su quinto servicio, dejando la mesa servida para Jarry.

SATISFACCION

“Ganamos el primer punto y ahora la responsabilidad la tienen ellos. No tenía por dónde encontrarle la mano a ‘Nico’ (Kicker). Me devolvía todo y en el primer set no me dejó hacer nada. Pero en el ‘tie break’ del segundo set pude aprovechar y eso fue fundamental para terminar ganando el partido”, comentó el tenista nacional, destacando el apoyo del capitán Nicolás Massú. “Como estamos jugando de visita, él me ayudó mucho. Tiene harta experiencia, me dijo que siguiera luchando porque se iba a dar. Y así fue”, destacó.

GARIN CASI

En el segundo single de la jornada Christian Garín (217º) hizo sufrir durante casi tres horas al gran favorito Diego Schwartzman, número 15 del mundo y primera raqueta argentina ante la ausencia de Juan Martín del Potro (6º).

El chileno batalló duro en los dos primeros sets e incluso logró quedarse con el segundo, pero el dueño de casa supo manejar la presión en la manga decisiva paraquedarse con la victoria e igualar la serie (1-1).

Garín acusó molestias físicas durante el partido y salvó seis “match points” hasta terminar inclinándose por 6-7, (2), 7-6 (2) y 2-6.

Así, todo se definirá hoy a partir de las 14 horas con el dobles y a continuación los singles “invertidos”, que, de acuerdo al nuevo reglamento de Copa Davis, se deben jugar en la misma jornada.

Argentina presentará al binomio de Guillermo Durán (71º en el ranking de dobles) y Máximo González (80º) mientras que Chile apostará a Hans Podlipnik (44º en dobles) y Jarry (142º).

En el primer single sabatino se verán las caras Schwartzman y Jarry. De ser necesario el último choque individual, Argentina optará por Kicker o Guido Pella (63º) para enfrentar a Garín.

GRUPO MUNDIAL

Ayer se iniciaron también los cuartos de final del Grupo Mundial de Copa Davis. En Valencia, España y Alemania igualan 1-1 con triunfos de Rafael Nadal (1º ATP) sobre Philipp Kohlschreiber (34º) por 6-2, 6-2 y 6-3 y Alexander Zverev (4º) ante David Ferrer (33º) por 6-4, 6-2 y 6-2.

Croacia y Kazajistán igualmente reparten honores al cabo de la primera jornada. Marin Cilic (3º) le ganó con parciales de 6-2, 6-1 y 6-2 a Dmitry Popko (258º), en tanto Mikhail Kukushkin (92°) sorprendió al local Borna Coric (28º) con parciales de 3-6, 7-6 (5), 6-4 y 6-2.

En Génova, Italia y Francia también están 1-1. El galo Lucas Pouille (11º) doblegó a Andreas Seppi (62º) por 6-3, 6-2, 4-6, 3-6 y 6-1, mientras que el italiano Fabio Fognini (20º) se impuso a Jeremy Chardy (80º) con marcadores de 6-7 (6), 6-2, 6-2 y 6-3. Finalmente, anoche en Nashville se iniciaba la serie entre Estados Unidos y Bélgica.