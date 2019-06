“Chile es lento, veterano, poco agresivo y permeable”

Iván René Valenciano, ex seleccionado y mundialista colombiano, expresó su satisfacción por el rival que tendrán en los cuartos de final de la Copa América 2019.

“Me gusta enfrentar a la selección chilena. En el primer partido (4-0 sobre Japón) dije que era lenta y daba ventajas atrás, que era muy veterana, con jugadores mayores, que sus recorridos son poco agresivos, no como en la Selección de (Marcelo) Bielsa o de (Jorge) Sampaoli”, recordó el ahora analista de Fox Sports.

Acto seguido, le otorgó a los “cafeteros” todo el favoritismo en la llave. “Chile es una Selección muy permeable y Colombia tiene que jugar con la intensidad de los tres partidos de la fase inicial y podrá superarlo. Tiene la experiencia de ser bicampeón de América, lo que te da la posibilidad de manejar el resultado, de jugar con la experiencia. Pero por lo mostrado en los tres partidos, Colombia debe superarlo, no con facilidad, pero debe superarlo”, aseguró.

DEBILIDAD

DEFENSIVA

Por su parte, Francisco Javier Vélez, rostro de Fox Sport Colombia, coincidió: “Colombia anda un grado mejor que los demás y Chile no es la excepción. Es un equipo muy rompible en el fondo. No sé si va a jugar con cuatro o con tres defensas, pensaría en los cuatro como ante Japón y Ecuador y no con tres como contra Uruguay”.

Advirtió que “Reinaldo (Rueda) conoce muy bien nuestra Selección y las debilidades sicológicas que podamos tener”, pero acto seguido dio la receta para ganar este viernes. “A Chile hay que jugarle como le jugamos a Argentina (triunfo colombiano por 2-0), siendo un equipo sólido, intenso, táctico y ordenado que desde el principio imponga las condiciones del juego”, enfatizó.

Por su pare, el diario El Tiempo apuntó a los “líos en el juego aéreo” que acusa la “Roja”, subrayando que “Chile ha sufrido en ciertos momentos cuando los rivales le levantan el balón”.