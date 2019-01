“Chile no tiene un súper potencial”

Un tanto lapidario fue el diagnóstico que hizo Reinaldo Rueda sobre la “Roja” de cara a la Copa América 2019 que se jugará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

De partida, anunció que la nómina definitiva de seleccionados no variará mucho respecto a las últimas. “Hay un grupo que ha permanecido constante, dentro de los 25 ó 26 que se nominan siempre hay 14 que se han mantenido desde la primera convocatoria. Los nombres van a cambiar muy poco. No hay un gran súper potencial y muchos de nuestros jugadores no están pasando por el mejor momento en sus clubes. Creo que eso limita el proceso de selección”, expresó tajante el entrenador colombiano del representativo nacional en declaraciones a radio Cooperativa.

SORTEO

El sorteo de los grupos se efectuará hoy a partir de las 19,30 horas (de nuestro país) en Río de Janeiro. “Tenemos la expectativa normal que siempre se genera previo a estos eventos. Hay ilusión y sabemos que la Copa es un desafío altísimo tanto para Chile como para todas las selecciones sudamericanas. Esperamos tener un buen comportamiento y hace un lindo torneo. Todos los grupos son iguales, no hay grupos difíciles”, comentó Rueda.

PRESION

Consultado si la “Roja” tendrá presión por el hecho de ser la actual bicampeona de América, el entrenador enfatizó: “Eso es algo que Chile ha disfrutado, fueron dos Copas América (2015 y 2016) de un gran suceso, pero hoy estamos viviendo otro momento con selecciones que también tienen un buen nivel competitivo. Hay que jugar el torneo con la misma motivación y exigencia para aspirar a llegar a una instancia importante”.

¿Y BRAVO?

La polémica automarginación de Claudio Bravo cuando se iniciaba el proceso de Rueda vuelve a ser tema cada vez que habla el entrenador, más hoy cuando el portero está volviendo a entrenar en Manchester City luego de una larga recuperación desde agosto pasado producto de una lesión de tendón de Aquiles.

“No ha hecho cancha todavía, está en rehabilitación, aún no lo habilitan para jugar… Lleva más de cinco meses parado y hay que dejar que termine bien su proceso de recuperación”, apuntó Rueda.

¿Lo considerará para la Copa América?. “Todo pasa por los momentos y la cantidad de partidos que logre jugar. Hay que traer a los mejores y que lleguen con continuidad. Si no juega, por su peso se cae”, expresó el DT.

PINILLA Y VIDAL

En términos similares se refirió a una eventual convocatoria del inactivo Mauricio Pinilla (por su litigio con la “U”). “Los plazos son muy cortos y no hay tiempo de poner al día a ningún jugador… Los mejores y que estén en un buen momento son los que deben llegar y tener la distinción de estar en la Copa América”.

Finalmente, Rueda destacó el gran presente de Arturo Vidal en Barcelona. “Se ha impuesto con su categoría y jerarquía, se ha ganado un espacio. Su continuidad es importante para todos nosotros”, cerró el DT de la Selección.